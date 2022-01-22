Türkiye Gazetesi

Mutfaklarda kullanılan antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir baharat olan karanfil, birçok problem için kullanılıyor. Peki, karanfil çiğnemek neye iyi geliyor? Karanfil çiğnemenin faydaları neler? Gelin birlikte bakalım.

KARANFİL ÇİĞNEMENİN YARARLARI

Karanfil hem bütün hem de toz halinde bulunabilen bir baharat. Günümüzde özellikle restoran çıkışında ikram edilen ve hoş rayihasıyla ağız kokusunu gideren karanfil, yüzyıllar boyu tıbbi tedavilerde ‘doğal ilaç’ görevi görmüş. Öğütülerek kullanıldığı gibi ağızda çiğnenerek de tüketilen karanfil, boğaz ağrısına iyi geldiği gibi soğuk algınlığını da gideriyor. İşte bu müthiş baharatın diğer faydaları…

-Günde yalnızca iki adet karanfil çiğnemek solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Antiseptik özelliğe sahip olan bu baharat, boğazda meydana gelen şişlik ve tahrişi hızla iyileştiriyor.

- Doğal ağrı kesici özelliği bulunan karanfil, diş ağrılarını kesmeye yardımcı oluyor. Ağrıyan dişin üzerine karanfil bastırarak bir süre beklenildiğinde ağrı kesiliyor.

- Kan şekerini dengede tutan karanfil, vücuda enerji de veriyor, vücudun dinç olmasına katkı sağlıyor.

- Karanfil çiğnemek mide bulantısını da geçiriyor. Otobüs ve araba yolculukları öncesi karanfil çiğnendiğinde bulantının önüne geçiliyor.

- Karanfil, sindirim sorunlarının önüne geçiyor, kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.

- Düzenli olarak çiğnenen karanfil, sigara bırakma sürecinde nikotin isteğini azaltır.

- Şiddetli baş ağrılarına iyi gelir.

-Sakinleştirici özelliği bulunur; stres ve depresyon gibi ruhsal sorunlarla baş etmek için faydalıdır.

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