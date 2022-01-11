Türkiye Gazetesi

Dünyada koronavirüsün yeni varyantı Omicron hızla yayılırken bilim adamları Covid-19 karşı çare arayışını sürdürüyor. İngiltere’de yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları ise çok konuşulacak gibi görünüyor. Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, Eylül 2020’de Covid-19’a yeni yakalanmış bir kişiyle yaşayan ve daha önce soğuk algınlığı geçirmiş 52 kişi üzerinde odaklanıldı. 28 gün süren çalışma süresince grubun yarısı Kovid-19’a yakalanırken, diğer yarısı yakalanmadı.

T HÜCRELERİ BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR

Covid-19’a yakalanmayanların 3’te birinde, soğuk algınlığı sırasında vücudun bağışıklık sistemince üretilen T hücrelerinden yüksek miktarda olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, havalandırma, meskendeki virüs yükü gibi diğer etkenlerin de Covid-19’a yakalanma oranlarını etkilemiş olabileceğini belirterek, buna rağmen araştırmanın vücudun bağışıklık sisteminin çalışmasını anlamaya katkıda bulunduğuna, yapılacak aşı çalışmaları için önemine de işaret etti.

Soğuk algınlığı vakalarının sadece yüzde 10 ila 15’ine koronavirüslerin neden olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yakın zamanda soğuk algınlığı geçiren herkesin Covid-19’a yakalanmayacağını düşünmenin büyük bir hata olacağını kaydetti.

Belirtileri karıştırılıyor: Soğuk algınlığı değil koronavirüs olabilirsiniz İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, soğuk algınlığı ile koronavirüs arasındaki bağ incelendi. Araştırmada, iki durumun karıştırıldığı, soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yaklaşık yarısının koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Soğuk algınlığı ve grip, koronavirüsten nasıl ayırt edilir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, korona virüs ile diğer kış aylarında sıklıkla karşılaşılan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar arasındaki belirgin özellikleri açıkladı.