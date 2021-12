Türkiye Gazetesi

Koronavirüs belirtileri sıklıkla soğuk algınlığı ile karıştırılıyor. İngiltere’de yapılan bir çalışma da bunu kanıtlar nitelikte.

SEMPTOMLARI AYNI AMA…

Zoe Covid çalışma ekibi tarafından yürütülen araştırmada, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı gibi semptomları olan kişilerin yarısının koronavirüse yakalandığı açıklandı. Çalışmanın raporunda, İngiltere’de geçtiğimiz gün kırılan vaka sayısı rekoru sonrasında yapılan incelemede, Omicron varyantı nedeniyle ülkede koronavirüs vakalarında ‘patlama’ görüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, günde yaklaşık 144 bin kişinin soğuk algınlığına yakalandığını belirten çalışma ekibi, çoğunluğunun koronavirüs olduğunu bildirdi.

En yaygın görülen koronavirüs belirtileri arasında boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ilk sıralarda yer alıyor. Ancak, bu belirtiler soğuk algınlığı ve gripte de yaşanabiliyor.

ŞÜPHELENİYORSANIZ TEST YAPTIRIN

Çalışmanın baş bilim adamı Prof. Tim Spector, “Soğuk algınlığı benzeri semptomlarınız varsa, bir Covid testi yapın” diye uyarıda bulundu.

Spector, "Çoğu insan, Omicron vakası olduysa boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ile başlayan soğuk algınlığı gibi hissedecektir. Bunu öğrenmek için sadece yakın zamanda pozitif test eden bir arkadaşınıza sormanız yeterlidir" şeklinde konuştu.

SOĞUK ALGINLIĞI MI KORONAVİRÜS MÜ?

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Songül Özer, koronavirüs nedeniyle sıklıkla sorulan bu soruyu şu şekilde yanıtladı:

“Covid-19 enfeksiyonun başlangıcı da aynı soğuk algınlığı, grip belirtileri ile başlar. Yani kuru öksürükle, yüksek ateşle, boğaz ağrısı ile başlar ama Covid-19’un diğerlerinden farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olması. Yani akciğere indiği için de balgam yapması. Bazı hastalarda da en önemlisi zatürreye yol açması. İki taraflı yani her iki akciğerimizi de kısa sürede etkileyen zatürreye neden olması ve hastaneye yatış gerekliliği. En önemli farkı bu. Yani her burnu akan, her yüksek ateşi olan, her öksüren, hapşıran Covid-19 değildir. Soğuk algınlığı ve grip hastalıkları da mevcut. Bunun ayırıcı tanısını da biz hekimler yapıyoruz. Sizin bu tür şikayetleriniz olduğunda yapacağınız şey, bir sağlık kurumuna müracaat etmek.”