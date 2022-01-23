Türkiye Gazetesi

Bilim adamları, Covid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi. Araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi.

Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.

Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Covid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı. Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu.

SOLUNUM RAHATSIZLIKLARINA DA İYİ GELİYOR

Daha önce yapılan araştırmalarda da, D vitamini eksikliğinin solunum yolu rahatsızlıkları ile bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.

Öte yandan, D vitamini kaynakları arasında güneş, belirli gıdalar ve takviyeler bulunuyor.

D vitamini açısından zengin gıdalar şunlar:

Somon, sardalya, ringa, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar

Sığır karaciğeri

Yumurta sarısı

Karides

Tavuk

Kırmızı et

Doğada güneş gören mantarlar

D vitamini eksikliği genellikle şu kişilerde görülüyor:

Açık tenli kişiler

Kapalı ortamda çalışan kişiler

Yaşlılar

Beslenme bozukluğu olanlar

Yüksek faktörlü güneş kremi kullananlar

Kapalı giysi giyenler

Gebe ve emziren kadınlar

Böbrek hastalığı olan kişiler

Karaciğer hastalığı olanlar

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