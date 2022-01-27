Türkiye Gazetesi

Sivaslı Serpil ve Adem Derin çiftinin kızları Arya 26 haftalıkken 800 gram olarak dünyaya geldi. Hemen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınan Arya bebeğin kalbine giden iki damarın arasındaki üçüncü damarın kapanmadığı anlaşıldı. Acil ameliyat edilmesi gerekiyordu ancak bebeğin ameliyathaneye taşınması riskliydi. Bunun üzerine Dr. Vural Polat ve Dr. Fatih Kılıçbay yoğun bakım ünitesinde bir ameliyathane ortamı oluşturarak, Arya bebeği yatak başında ameliyat etti.

50 GÜN TAKİP EDİLDİ

Bebekteki rahatsızlığın doğumdan bir gün sonra ortaya çıktığını söyleyen Dr. Polat, doğum öncesi her bebekte kalpten çıkan iki büyük atardamar arasında bir ara damarın olduğunu ve doğumdan sonraki günlerde bu damarın kendiliğinden kapandığını belirterek “Fakat bazı bebeklerde bu damar doğumdan sonra da kapanmayıp açık kalır. Arya bebeğin de böyle bir problemi olduğunu anlayınca, 50 gün boyunca takip ettik. Bir türlü solunum cihazından ayıramadığımız için ameliyat ettik” dedi.

Ameliyata 55 kilo girdi 44 kilo çıktı: Genç kadın karnındaki kitleden kurtuldu Samsun’da 29 yaşındaki genç kadın 55 kilo girdiği ameliyattan 44 kilo çıktı. Vücudundan 10 kiloluk kitle çıkartılan genç kadın, şimdi kendini çok iyi hissediyor.

Hastaneye kaldırılmıştı! Erkan Petakkaya ameliyat oldu Böbrek rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, sabah saatlerinde ameliyata alındı. 51 yaşındaki oyuncunun son durumunun iyi olduğu belirtildi.