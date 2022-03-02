Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından salgınla mücadelede yeni yol haritası bugün açıklanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgında gelinen son noktayı ve kısıtlamaları konuşmak üzere saat 16.00'da bir araya gelecek. Kurul, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

YENİ TEDBİRLER AÇIKLANACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bir araya gelecek. Toplantıda vaka sayılarındaki düşüş ve illerdeki son duruma göre, tebdirler yeniden masaya yatırılacak. Koca, 2 hafta önceki kabine toplantısının ardından maske kısıtlamasında yeni bir karar alınabileceğine dair sinyal vermişti. Sağlık Bakanı Koca'nın bugünkü açıklamasında neler söyleyeceği merakla bekleniyor.

"BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" demişti.

BAKAN KOCA'DAN MASKE SİNYALİ

Geçtiğimiz haftalarda ise Avrupa ülkelerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca'dan 'maske' sinyali: Beklenen açıklama yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.

Bakan Koca il il haftalık koronavirüs haritasını paylaştı (12-18 Şubat) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. Buna göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.