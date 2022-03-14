Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında şunları yazdı:

“Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 MART Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara!”

Sağlık Bakanı Koca: Hekimliğe manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum Sağlık Bakanı Koca, “Hekimlik mesleğinin saygınlığının, hekimlerin elinden, inanç kaybıyla zarar görmemesini çok önemsiyorum. Hekimlik mesleğine manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum. İstiyorum ki benim insanıma bakan bu pırıl pırıl gözler başka bir hedefe, başka bir yere çevrilmesin. Bunlar için elimden geleni yapıyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çalışıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'nda konuştu. Bakan Koca, konuşmasında “Her meslek grubunda işini gereği gibi yapmayan az sayıda kişi olabilir. Bunlar için alınacak tedbirlerde hiçbir beis yok. Ancak mesleğini onuruyla yapan binlerce hekimimizi işini kaygıyla yapmaktan kurtarmalıyız” dedi.