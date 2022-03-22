Türkiye Gazetesi

Olay, 3 Ocak’ta Gaziantep’teki özel bir hastanenin acil servis polikliniğinde yaşandı. İddiaya göre 32 yaşındaki Sultan Cengiz, şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavi öncesinde doktorları uyaran Cengiz, antibiyotik ve penisiline alerjisi olduğunu belirtti. Tedavide bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Cengiz’e, antibiyotik içeren iğne yapıldı. İğnenin yapılmasından bir süre sonra fenalaşan Cengiz’in kalbi, vücudunda şişlikler meydana gelmesinin ardından durdu. 30 dakika boyunca çalışmayan kadının kalbi, kalp masajıyla tekrardan çalıştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz, iyileşmeyince 5 Ocak’ta başka bir hastaneye sevk edildi.

74 GÜN DOKTORLAR TAKİP ETTİ

Genel yoğun bakım servisine alınan doktorların takibinde tedavi görmeye başladı. Komaya giren ve bilinci kapalı olan Cengiz’e, ilk olarak “Hiperbarik Oksijen” tedavisi uygulandı. 74 gün boyunca doktorların özenle takip ettiği Cengiz, bir ay önce ellerini ve ayaklarını oynatarak tepki vermeye başladı.

İYİLEŞTİKTEN SONRA ALKIŞLARLA HASTANEDEN UĞURLANDI

Antibiyotiğe alerji olmasından dolayı tedavisinde kullanılan ilaçlar özenle belirlenen 2 çocuk annesi Cengiz, 74 günün ardından iyileşerek ölümden döndü. Yoğun bakım servisinden kendisini iyileştiren ekibin alkışlarıyla uğurlanan Cengiz, yeni hayatına merhaba dedi.74 günlük tedavi sürecini anlatan Doktor Gülden Kocager, hastanın alerjisini tetikleyebilecek hiçbir ilacı vermediklerini belirterek, sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini dile getirdi.

“ŞU AN İYİ HİSSEDİYORUM, ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

Hastaneye ilk geldiği anda kendinde olmadığını aktaran Sultan Cengiz, 2 ay boyunca hiçbir şey hissetmediğini belirtti. Bir ay kadar önce kendine geldiğini paylaşan Cengiz, “Ondan sonra süreç çok iyi bir şekilde geçti. Doktorlar ve hemşireler benimle çok iyi ilgilendiler. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ölümden döndüm. Çok şükür şu anda hayattayım. En kısa zamanda ayağa da kalkacağım inşallah. 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordum. Kendimi hiçbir an bırakmadım. O yüzden de iyi durumdayım” ifadelerini kullandı.

“ENFEKSİYONLA MÜCADELE ETMEK ZOR OLDU”

Hastanın son durumu hakkında bilgi veren Dr. Gülden Kocager, “Şu anda ellerini ve kollarını oynatabiliyor ancak tam olarak yürüyemiyor. O yüzden hastayı bir fizik tedavi merkezine göndermeyi planlıyoruz. Çok şükür güzel bir sonuç aldık. Tabii ki Sultan da çok gayret gösterdi. Tedavi sürecinde iyi olmak için çabaladı. Enfeksiyonla mücadele etmek zor oldu. Çünkü Sultan’ın antibiyotiğe alerjisi olduğu için her ilacı veremiyorduk. Enfeksiyon doktorumuzda bu süreçte bire bir ilgilendi. Alerjisini tetikleme ihtimali olan hiçbir ilacı vermiyorduk. Farklı ilaçlara geçmemiz gerekiyordu. Her ilaç etki etmediği için ateşi oluyordu. Baya zorlu bir süreç geçirdik. Çok şükür hepsini Allah'ın izniyle atlattık. Genç hasta olduğu için hepimiz iyileşmesini istedik. Verilen bir ilaca karşı alerji gelişmesinden dolayı hastalanıyor. Çok şükür kalbi durmasına rağmen hayata döndürebildik. Çünkü bazı hastalar hiç dönemeyebiliyorlar” diye konuştu.

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