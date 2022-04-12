Türkiye Gazetesi

Orucun manevi katkısının yanı sıra vücut için de çok ciddi faydalı olduğunu gösteren çalışmaların sonuçları ortaya çıkıyor. Sahur ve iftar arasında yaklaşık 16 saatlik bir açlık süresinin vücudun bir nevi tamir süreci olan otofaji denilen olayı tetiklediğini söyleyen Şahin “Otofaji aslında vücudun kendi hücrelerini yok etmesidir. Oruç sırasındaki kontrollü açlıkla vücudumuzda sağlam hücreleri değil, hasarlı ve bozuk hücreleri ve yapıları yok edecek şekilde membranlar oluşur. Bu membranlar hasarlı yapıları sararak sindirip yok eder ve bu sayede yenilenme gerçekleşir” dedi. Açlıkla oluşan otofajinin Alzheimer, obezite, Tip 2 diyabet, insülin direnci ve Parkinson gibi birçok hastalığın seyrine de iyi geldiğini belirten Şahin “Oruçla beraber kontrollü bir açlıkla vücudun bağışıklık sistemi de uyarılır. Otofaji aynı zamanda virüs ve bakterilerin de yok edilme yoludur. Bu sayede daha dirençli ve sağlıklı oluruz” açıklamasını yaptı.

Duyanlar şaşırıyor: Oruç tutmanın bir faydası daha ortaya çıktı! Oruç tutmanın kalp sağlığına faydalı olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Ayhan Küp, Ramazan Ayı’nda oruç ve kalp sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küp, “Ramazan ayında kalp sağlığı açısından oruç tutulmasında fayda var” şeklinde konuştu.

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına iftar tavsiyesi Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay iftar için tavsiyede bulundu.