Türkiye Gazetesi

Batman’da yaşayan Nezrife Tiryaki’nin 15 yıl önce bacakları şişmeye başladı. Tiryaki, tedavi için imkanlar dahilinde gitmedik doktor bırakmadı ancak kapı kapı dolaşmasına rağmen hastalığına çare bulamadı.

“DAMARLARIMIN AĞRILARI KAFAMA VURUYOR”

Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını öne sürdü.

Yetkililere yardım çağrısında bulunan Tiryaki, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor, beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim” diye konuştu.

KIZI ANNESİ İÇİN OKULU BIRAKTI

Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi.

Tanısı koyulmayan belirtilere dikkat: Doktor doktor gezip hastalığınıza teşhis bulamıyorsanız… Kişinin bedeninde bir rahatsızlık olmadığı halde, sürekli bir hastalık endişesi yaşıyor olabilir. Hatta bazı kişiler doktor doktor gezip hastalığına teşhis koyamaz. Bazıları ise internet üzerinden hastalık arayıp kendisine tanı koymaya çalışır. Psikolog Selinay Akman, hastalık hastalığının bilimsel adının ‘hipokondriyazis’ olduğunu belirterek, “İnternette tıklamalar arttıkça hastanın da kaygısı, seviyesi artıyor” dedi.

Teşhis koyamadıkları adamın yanlışlıkla dalağını aldılar! Yalova’da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Hastalığına teşhis konulamayan adamın yanlışlıkla dalağı alınınca hayatı karardı.