Türkiye Gazetesi

Kolayca her yerde yetişen lezzeti ve kolay tüketimi ile her sofrada olan patatesin sağlığa faydası saymakla bitmiyor. Potasyum bakımından zengin patates mide gazlarına fayda sağlayarak sindirimi kolaylaştırır, vücuttaki toksinlerin atılımını sağlar. Yararı kadar zararı da olan patatesin en sağlıklı hali haşlaması. Kızartma şeklinde yenildiği zaman tehlikeli arz ettiğini vurgulayan iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, patatesin herkese iyi gelmediğini söyledi.

PATATESİ SAKIN KETÇAPLA YEMEYİN

Peki patatesi kimler yemeli? Patatesi kimler yememeli? İşte Canan Karatay’dan önemli açıklamalar… Kızartmanın zararına bir kez daha değinen Karatay, "Çocuklar elinde kızartmayla doğmadı. O kızartmaya siz alıştırdınız. Alıştırmayın. " dedi. Karatay, ketçabın ise bağımlılık yaptığını söyledi. "Patatesi sevmiyorlar, ketçaptaki bağımlılık maddesini seviyorlar, farkında değiller. Eğer patates lezzetliyse neden ketçap döküyorlar, oturup patatesi yesinler. " ifadelerini kullandı.

İKİ GRUP ASLA PATATES TÜKETMESİN

Patatesin yalnızca kızartma şeklinde yenildiği zaman tehlike arz ettiğini vurgulayan Karatay, patates severlere haşlama patates salatasını tavsiye etti. Prof. Karatay, Patatesin içerisindeki gluten ve nişastadan dolayı şeker hastaları ve gluten hassasiyeti olanların tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.

Fırsatçıların oyunu deşifre oldu: Patates ve soğana mecburi indirim geliyor! Pazar tezgahlarında, manav ve zincir marketlerinde sebze ve meyve fiyatlarını gören vatandaşlar isyan ediyor. Kilosu 2 liradan alınan patatesin pazarda 10 liraya satılması, onlarca soğanın çöpe atıldığı videoların ortaya çıkması şaşkınlık yarattı. Vatandaşın tepkilerine kulak veren yetkililer harekete geçti. Fırsatçıların oyununu bozmak için patates ve soğanda düzenlemeye gidiliyor. Uzmanlar yakın zamanda etiket fiyatlarında büyük düşüş yaşanmasını bekliyor.