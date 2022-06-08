Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Uğur Coşkun “Berberin bir bahçe çalı bitkisidir ve başta şeker hastalığı olmak üzere özellikle endokrin sistem ile ilgili birçok rahatsızlıkta faydalı etkisi olduğu düşünülmektedir. Birkaç hafta önce Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi" dedi. Coşkun, berberin bitkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda, bitki içerisinde yer alan bileşenlerin akciğer kanserine karşı etkili olabileceğini söyledi.

TÜMÖRLERİ BASKILIYOR

Coşkun konu hakkında yaptığı açıklamada berberin bitkisinin faydalarından şu şekilde bahsetti:

“Berberin bir bahçe çalı bitkisidir ve başta şeker hastalığı olmak üzere özellikle endokrin sistem ile ilgili birçok rahatsızlıkta faydalı etkisi olduğu düşünülmektedir. Birkaç hafta önce Pharmaceutics dergisinde yayınlanan çalışmada bu bileşiğin akciğer kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyici etkisi gösterildi. Abdullah Alnuqaydan ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada berberinin aynı zamanda sigaranın akciğerde yapmış olduğu inflamasyon ve hasarı da azaltabileceği iddia edilmiştir. Bu deneysel çalışmada berberin bileşiğinin tümör baskılayıcı genleri aktive ederek ve kanser çoğalmasında rolü olan proteinleri azaltarak etki ettiği gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

AKCİĞER KANSERİNİ İYİLEŞTİRMEK İÇİN İLACI GELİŞTİRİLEBİLİR

Akciğer kanserinin günümüzdeki en tehlikeli kanserlerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çoğu akciğer kanseri sigara ile ilişkilidir. Sigara bırakıldıktan ancak 15-20 yıl sonra akciğer kanseri riskinin normal seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz. Berberin geçmişte özellikle geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılmıştır. Bazı bitkilerde bulunan berberin bileşiğinin akciğer kanserli hücrelerde bu derece etkin olduğunun gösterilmesi oldukça önemli. Önümüzdeki dönemde bu bileşik temelli akciğer kanserinde etkili ilaç geliştirilmesi söz konusu olabilir. Fakat bilinen klasik ilaçların yanında berberin içeren bitkilerin ya da hazır preperatların tedavi amaçlı veya destek amacı ile kullanılması hem yan etki hem de ilaç etkileşimleri açısından son derece tehlikeli olabilir.”

Kanser tedavisinde bir ilk: 6 ayda tüm hastalar iyileşti ABD’de kanser tedavisi üzerine yeni yapılan ve yüz güldüren çalışmanın sonuçları açıklandı. 18 rektum (kalın bağırsak) kanser hastasının katıldığı araştırmada tüm hastalar iyileşti. Katılımcılarda fiziksel muayene, endoskopi ve PET taramalarında herhangi bir kanser hücresine rastlanmadı.

Son araştırma ortaya koydu: İlaçların etkinliğini artırıyor, kanser hücrelerini frenliyor Bilim adamları, kansere yakalanma riskini azaltmak için eskiden beri insanlara spor yapmaları tavsiyesinde bulunur. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi’ndeki araştırma, egzersiz yapmanın kanser hastalığına yakalananlar üzerinde de faydalı olduğunu ortaya koydu.