Türkiye Gazetesi

Açlık kan şekeri düzeyi, bir kişinin vücudunun kan şekerini nasıl yönettiği ile ilgili önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Pek çok sorunu tayin etmek için doktorlar açlık kan şekeri düzeyine bakmak ister. Peki, sabah aç karnına şeker kaç olmalı? Açlık kan şekeri değeri nasıl ölçülür? Tüm bireyler için önem arz eden açlık kan şekeri değerleri hakkında merak edilenlere cevap vermeye çalıştık. Bu yazımızı okuyarak detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

AÇLIK KAN ŞEKERİ NEDİR?

Açlık kan şekeri nedir, açlık kan şekeri kaç olmalı gibi sorular internette sıklıkla merak edilenler arasında. Açlık kan şekeri, esas olarak en az 8 saatlik açlık sonrasında kanda ölçülen glikoz düzeyini ifade eder. Sağlıklı kişilerde açlık kan şekeri 70 – 100 mg/dl arasında olmalıdır. Açlık kan şekerinin 60 mg/dl altında ölçülmesi hipoglisemi (kan şekerinin düşük seviyede olması) olarak adlandırılır. Hipoglisemi ise hayatı tehdit eden bir durumdur ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Açlık kan şekerinin 100 mg/dl üzerinde ölçülmesi ise kan şekerini düzenleyen mekanizmalarda bir problem olabileceğine işaret eder ve şeker hastalığı açısından risk teşkil edebilir. Açlık kan şekerinin 126 mg/dl üzerinde ölçülmesi ise şeker hastalığı açısından tanısal olarak kabul edilir. Açlık kan şekerinin yüksek olduğu durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

AÇLIK KAN ŞEKERİ KAÇ OLMALI?

Açlık kan şekeri, sağlıklı kişilerde 70 – 100 mg/dl arasındır. Üst sınır ise 126 mg/dl olarak kabul edilir. Açlık kan şekeri seviyesi 70-100 mg/dl arasında bir değerde ise normal (sağlıklı) demektir. Hamilelerde ise açlık kan şekeri değeri 95 mg/dl’ nin altında olmalıdır.

-Açlık kan şekeri, 50-70 mg/dl arasında ise bu durum hipoglisemi olabileceğinizi gösterir.



-Açlık kan şekeri, 100-125 mg/dl arasında ise, prediyabet (gizli şeker) olduğunuzu gösterir.



-Açlık kan şekeri, 126 mg/dl ve daha yüksek bir seviyede ise diyabet (şeker hastası) olduğunuzu gösterir.

AÇLIK KAN ŞEKERİ DEĞERİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Açlık kan şekeri ölçümünden önce 8-12 saat arasında açlık yeterlidir. Açlık kan şekeri ölçümü 8-12 saatlik açlık sonrası hastadan alınan kan örneği ile yapılır. Bu süre öncesinde kişiler strese sebep olacak durumlardan uzak durmalıdır. Aynı zamanda alkol, sigara ve kafein gibi ürünler ölçüm sonuçlarını etkileyebileceğinden açlık kan şekeri öncesi bunları da tüketmekten kaçınılmalıdır.

AÇLIK KAN ŞEKERİ NEDEN YÜKSELİR?

‘’Açlık kan şekeri neden yükselir?’’ sorusu pek çok kişinin merak ettiği soruların başında gelir. Eğer vücuttaki insülin düzeyi yetersizse ya da insülinin etkisine karşı direnç varsa karaciğerde açlıkta üretilen glikoz hücreler içine sokulamaz ve kan dolaşımındaki açlık glikoz yani şeker düzeyi yükselmeye başlar. Fazla kilolu insanlar, yüksek stres altında olanlar, hareketsiz bir yaşam sürenler, ailesinde şeker hastalığı bulunanlar kan şekeri yükselmesi aşısından risk altındadır.

AÇLIK KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

Açlık kan şekerinin yükselmesi insan vücudunda çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Kan şekeri yüksekliğinde ağır kuruluğu, çok su içme gibi belirtiler görülebilir.

Açlık kan şekerinde yüksekliğinde görülen klasik semptomlar

* Çok yeme veya iştahsızlık

* Çok su içme

* Çok sık idrara çıkma

* Ağız kuruluğu

* Gece sık idrara çıkma

* Halsizlik, çabuk yorulma

Açlık kan şekerinde yüksekliğinde görülen nadir semptomlar

* Bulanık görme

* Nedeni belli olmayan kilo kaybı

* Vücutta ortaya çıkan inatçı enfeksiyonlar

* Tekrarlayan mantar enfeksiyonları

AÇLIK KAN ŞEKERİ NASIL DÜŞER?

“Kan şekeri nasıl düşer?” , “Açlık kan şekeri nasıl düşer?” , “Evde şekeri düşürmenin yolları” gibi konular sıklıkla merak edilir. Çağın hastalıkları arasında ilk sıralarda yer alan şeker hastalığı yaygın olarak görülen kronik bir rahatsızlıktır. Dikkat edilmediği takdirde ve ileri boyutlarda vücutta ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir sağlık sorunudur. Kardiyovasküler hastalıklardan böbrek hasarına ve göz sorunlarına kadar çeşitli komplikasyonlara neden olduğu bilinen şeker hastalığında aslında tüm bu etkilerin nedeni kontrol altına alınamayan kan şekeridir.

EVDE ŞEKERİ DÜŞÜRMENİN YOLLARI

Şekeri düşürmek için tüyolar şöyle sıralanabilir:

-Karbonhidrat alımını azaltın: Karbonhidratlar, diyabet hastalarında azalmış insülin duyarlılığı nedeniyle hücre içerisine alınamayarak kanda birikir. Bu nedenle kan şekerinde hızlı yükselmelere neden olur. Şekeri kontrol altına almak veya düşürmek için un, şeker, pirinç, makarna gibi karbonhidratların alımı sınırlandırılmalıdır.

- Bol su için: Su tüketimi insan sağlığı için kritik öneme sahip. Kan şekerini ne düşürür sorusunun bir diğer önemli cevabı da bol su içmektir. Bol miktarda su içmek idrar çıkışını artırır ve kanda biriken fazla glikozun idrarla dışarı atılmasına olanak sağlar.

- Stresten uzak durun: Şekeri düşürmek için ne yapmalı sorusunun oldukça etkili cevaplarından bir tanesi de stresten uzak durmaktır. Stres, diyabet hastalarında kan şekeri yüksekliği ile doğrudan ilişkisi bulunan bir durumdur. Stres anında vücudun salgıladığı kortizol hormonu artar, insülinin etkisi azalır ve kan şekeri yükselir.

- Kilo verin: Şekeri düşürmek için uzmanların da önerdiği gibi kilo kontrolünün sağlanması gerekir. Fazla kilo ve obezite, artan yağ dokusunun insülin duyarlılığı üzerinde oluşturduğu olumsuz etki nedeniyle şekerin baş düşmanlarıdır. Şeker yüksekliğini önlemek, karaciğer ve böbrekler üzerinde yük oluşturan yüksek ilaç dozlarını azaltmak için şeker hastaları diyetisyen kontrolünde sağlıklı bir şekilde kilo vermelidir. İdeal kilo seviyesine ulaşınca kan şekeri de normale döner. Bu noktada hem beslenmeye dikkat etmek hem de egzersiz yapmak çok önemlidir.

- Evde şekeri düşürmek için ise tarçından yararlanılabilir. Meyveler ve süt gibi içecekler ile birlikte bir miktar tarçın tüketmesi önerilir.

-Kan şekerini dengeleyen besinler ve şekeri düşüren gıdalar arasında yoğurt ilk sırada yer alır. Bu nedenle yoğurt, şeker hastalarının dost gıdası olmalıdır.

-Evde şekerin yükselmesi durumunda bol su içilmelidir. Bu sayede kan içerisinde yer alan şekerler, idrar yolu ile dışarı atılmış olacaktır.

- Şekeri en hızlı düşüren baharatların arasında zerdeçal gelir. Zerdeçalı çorbanıza ekleyebilir ve yoğurt kürleri hazırlayıp tüketebilirsiniz.

Açken Şeker Kaç Olmalı? (Açlık Kan Şekeri Nasıl Ölçülür, Tokluk Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?) Aç karnına şeker kaç olmalı, açlık kan şekeri nasıl bakılır, tokluk kan şekeri nasıl ölçülür sorularının cevaplarını arayan vatandaşlar platformdan platforma dolaşıyor. Çeşitli sağlık kontrollerinde hekimlerimizin ilk istediği şeylerden biri kan şekeri ölçümüdür. Peki bu ölçüm ne işe yarar, aç ya da tok olmamız ne fark eder? İşte tüm merak ettikleriniz...

Dikkat! Uzun süren açlık kan şekerinizi yükseltmesin Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bereketli iftar sofralarında yenilen ağır yemekler ve sağlıksız beslenme türlü türlü problemlere sebep olabileceğini bu problemlerden en önemli olanının da diyabet ve gizli şeker hastalığı olduğunu söyledi.