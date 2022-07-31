Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Sağlık Bakanlığının son hafta verilerine göre, koronavirüs kaynaklı vaka yayılma hızında az da olsa yavaşlama başladı. Önceki dönemlerde haftalık vaka artış oranları yüzde 100’ü aşarken, son hafta verilerine göre, vaka artışı yüzde 60 civarında gerçekleşti.

YÜZDE 50'NİN ALTINA İNEBİLİR

Uzmanlara göre Türkiye’de Omicron’un alt varyantlarından kaynaklı vaka artışları özellikle büyükşehirlerde zirveyi görmüş olabilir. Bu yüzden vaka sayıları önceki hafta ya göre artsa da, virüsün yayılma hızında düşüş başladığı belirtiliyor ve bir sonraki haftalık vaka artış oranın yüzde 50’lilerin altına düşmesinin beklendiği ifade ediliyor. 11-17 Temmuz tarihleri arasında tespit edilen vaka sayısı 226 bindi. 18-24 Temmuz haftasında bu rakam 365 bin 424’e ulaştı. Günlük ortalama vaka 52 binin üzerine çıktı. Bu hafta en dikkat çekici veri ise vefat sayılarında oldu. Bir önceki hafta koronavirüs kaynaklı vefatlar 96, bu hafta ise 157 olarak açıklandı. Bu verilere göre günlük ortalama 22 ölümün gerçekleşti. Vefat sayılarında haftalık değişim oranı yüzde 64’e ulaştı. Türkiye’de aktif vaka sayısı da 315 bini aşmış durumda. Böylece mart ayından bu yana en yüksek aktif vaka sayısı ulaşılmış oldu.

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