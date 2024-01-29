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    • Ağızdaki sessiz tehlikeye dikkat! Tedavi edilmezse hastaneye yatırıyor

    Uzmanlar ağızdaki sessiz tehlikeye karşı uyarıyor. Tükürük bezi taşlarına dikkat çeken Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, en önemli belirtinin yemek yeme sonrası oluşan şişlik ve ağrı olduğunu söyledi. Dr. Turgut, tükürük bezi iltihabının tedavi edilmediği takdirde derin boyun enfeksiyonuna neden olabileceğinin altını çizdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ağızdaki sessiz tehlikeye dikkat! Tedavi edilmezse hastaneye yatırıyor
    Sağlık, Haber

    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tükürük bezi taşlarına dair açıklamalarda bulunan Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, taşların derin boyun enfeksiyonuna neden olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.

    TÜKÜRÜK BEZİ TAŞI NEDEN OLUŞUR?

    Tükürük bezi taşlarının çene altında ve yanak arkasında yerleşen tükürük salgısı üreten tükürük bezlerinde veya tükürük bezlerinin ağız içine açılmasını sağlayan tükürük bezi kanallarında görülen taşlar olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nesrettin Fatih Turgut, yetersiz sıvı alımı, tükürük salgısının azalmasına neden olan enfeksiyonlar, ilaç kullanımı ve çeşitli enfeksiyonlar gibi nedenlern tükürük bezi kanalı içinde taş olmasına sebep olacağını söyledi.

    Ağızdaki sessiz tehlikeye dikkat! Tedavi edilmezse hastaneye yatırıyor

    EN ÖNEMLİ BELİRTİ AĞRI VE ŞİŞLİK

    Taşların ağızdan dışarı atılmasındaki yöntemler hakkında da bilgilendirmede bulunan Dr. Turgut, Bu hastalıkta tipik belirtinin taşın var olduğu tarafta yer alan bezde yemek yeme sonrası gelişen şişlik ve ağrı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

    "Tükürük salgısının dışarı atılamayıp birikimi, enfeksiyona yatkınlık oluşturur. Bakteriyel tükürük bezi iltihabı dediğimiz hastalık gelişebilir ki bu durumda şikayetler şiddetli hale gelebilir. Etkilenen tükürük bezinin aşırı şişmesi, aşırı hassasiyeti, ağrı ve ateş gelişebilir. Tedavi edilmediği takdirde, hastane yatışı gerektiren ve şiddeti daha fazla olan bir tabloya, derin boyun enfeksiyonuna, ilerleme görebiliriz.

    TÜKÜRÜK BEZİ TAŞI TEDAVİSİ NEDİR?

    Ağrı kesiciler fayda sağlar. Bol sıvı tüketimi, ısı uygulaması rahatlama sağlayabilir. Bol sıvı tüketimini tüm hastalarımızda önermekteyiz. Aynı zamanda limon gibi ekşi ürünlerin emilmesi tükürük sıvısını artırır ve çok küçük taşların dışarı atılmasını sağlayabilir."

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sağlık
    Haberler > Sağlık > Ağızdaki sessiz tehlikeye dikkat! Tedavi edilmezse hastaneye yatırıyor
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