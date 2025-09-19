Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ani omuz hareketlerine dikkat! Uzmanı ''Kalıcı olabilir'' diyerek uyardı

Ani hareketler sonucu ortaya çıkan omuz yırtıkları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Aniden yapılan omuz hareketleri zaman içerisinde büyüyerek problemlere sebep oluyor. Bu durumda ağrı olduğunda hafife almayıp, en kısa zamanda muayene olmalısınız" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özüm Cem Aslan, son zamanlarda artan vakalardan biri olan omuz yırtıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle 40-45 yaşın üzerinde daha sık yaşanıldığını belirten Op. Dr. Aslan, gece veya normal hayatta omuzda oluşan ağrıları hafife alınmaması gerektiğini ve en kısa sürede muayene olunmasını dile getirdi.

Omuz hareketleri ile ilgili iş yapan insanlarda daha fazla görüldüğünü belirten Op. Dr. Aslan, "Omuz yırtıkları son zamanlarda artan bir vaka haline geldi. Özellikle 40-45 yaşın üzerinde ve gece ağrısının daha ön planda olduğu ve omuz hareketleri ile ilgili iş yapan insanlarda daha fazla gördüğümüz bir problem.  Omuzda adale yırtıkları, kas yırtıkları, tendon yırtıkları gibi sorunlar görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ani omuz hareketleri kalıcı hasara yol açabiliyor - 1. Resim

"ANİDEN YAPILAN HAREKETLER BELLİ BİR ZAMANDAN SONRA BÜYÜYEBİLİYOR"

Değerlendirmelerin ardından tedavilerin yapıldığını belirten Op. Dr. Aslan, "Omuz yırtıkları ile ilgili çok fazla tedavi yöntemi var. Bunun için iyi bir doktor muayenesi ve akabinde emarla bir değerlendirme yapılması yapılması gerekiyor. Değerlendirme sonrasında da omuz tendonlarında yine dizdeki ameliyatlar gibi dikerek veya sadece fizik ve enjeksiyon tedavilerle muayene edebiliyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Ani omuz hareketleri kalıcı hasara yol açabiliyor - 2. Resim

YIRTIKLARIN BOYUTU ÖNEMLİ

Yırtıkların boyutunun asıl önemli olan şey olduğuna değinen Aslan, "Biz emarda ve muayenede bu yırtıkların boyutunu değerlendiriyoruz. Eğer bu boyut gerçekten büyük bir aşamaya geldiyse ve tendonun büyük bir kısmında yırtık ve daralma varsa o zaman öncelikle kapalı ameliyatla girip değerlendiriyoruz. Enjeksiyon veya kök hücreleri tedavileri yapıyoruz eğer bundan bir gelişme görmezse hasta dikiş yöntemleri ile tedavisini yapıyoruz" diye konuştu.

