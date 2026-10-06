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Sağlık

Asıl tehlike atıştırmalıklar! Şekersiz Türk kahvesi en düşük kalorili içecek

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Asıl tehlike atıştırmalıklar! Şekersiz Türk kahvesi en düşük kalorili içecek
Başlık ResmiAsıl tehlike atıştırmalıklar! Şekersiz Türk kahvesi en düşük kalorili içecek

Kahve, kilo kontrolü sürecinde doğru tüketildiğinde günlük beslenme düzenine eşlik edebilen içeceklerden biri olurken, yanında tercih edilen şekerli ve yüksek kalorili yiyecekler dengeyi bozabiliyor.

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Uzmanlar, kahve tüketiminde fincan sayısından çok toplam kafein miktarına ve kişinin beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Günlük yaşamın vazgeçilmez içeceklerinden biri haline gelen kahve, kilo kontrolü yapanların da sıkça tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Ancak kahvenin yanında tüketilen tatlı, bisküvi ve benzeri yiyecekler fark edilmeden günlük kalori alımını artırabiliyor.

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Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, kahve tüketiminin kişinin kafein duyarlılığı, beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları ve sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Kilo kontrolü açısından değerlendirildiğinde, şekersiz Türk kahvesi düşük kalorili bir içecek olarak beslenme planında yer alabilir" diyen Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, "Kahvenin enerji değerini asıl artıran unsurlar ise içerisine eklenen şeker ve yanında tüketilen yüksek kalorili yiyeceklerdir. Bu nedenle kilo verme sürecinde olan kişilerin kahveyi tamamen hayatından çıkarması gerekmeyebilir. Ancak kahve tüketiminin yanında farkında olmadan düzenli şekilde tatlı tüketilmesi, günlük enerji alımının yükselmesine neden olabilir" şeklinde görüş verdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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