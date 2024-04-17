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Bağırsaklardan tüm organlara yayılıyor! Bilmeden yutuyoruz, işte zararı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bağırsaklardan tüm organlara yayılıyor! Bilmeden yutuyoruz, işte zararı

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilim adamları, mikroplastiklerin bağırsaklardan diğer organlara dağıldığını saptadı. Uzmanlar yaptıkları çalışmalarda bu küçük plastik parçalarının sinsice böbrek, karaciğer ve beyne sızdığını söyledi.

ABD'deki New Mexico Üniversitesinde (UNM) yürütülen çalışmada, bilim adamları mikroplastiklerin vücuda giriş şekli ve etkilerini inceledi.
Araştırmacılar, insanların her hafta ortalama bir kredi kartı ağırlığına denk gelen 5 gram mikroplastik parçacık yuttuğunu tahmin ediyor.
Bu kapsamda, araştırmacılar dört hafta, farelere bir insanın haftalık yuttuğu miktara eşdeğer mikroplastik verdi.

BÖBREK, KARACİĞER VE BEYNE SIZIYOR

Bilim adamları, yemek, su ve hava yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin bağırsaklardan böbrek, karaciğer ve beyin dokularına yayıldığını ve etkilenen dokulardaki metabolik yolaklarda değişikliklere yol açtığını tespit etti.

Araştırma ekibinden UNM Tıp Fakültesinde görevli Doçent Doktor Eliseo Castillo, incelenen farelerdeki belirli dokularda mikroplastikleri tespit edebildiklerine işaret ederek "Bu da bize mikroplastiklerin bağırsak bariyerini aşıp diğer dokulara sızabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Gözlemlenen farelerin sadece 4 hafta boyunca bu mikro parçacıklara maruz kaldığına işaret eden Castillo, "Şimdi doğumdan yaşlılığa kadar bu parçacıklara (mikroplastik) maruz kalan insanların durumunu düşünün." dedi.

KAPALI SULARDA BİLE VAR

Son yıllarda okyanuslarda, bitkilerde, hayvanlarda, musluk suyunda ve hatta kapalı sularda bile mikroplastiklere rastlandığını belirten Castillo, "Eğer sağlıklı bir bağırsağınız yoksa, bu durum beyni, karaciğeri ve diğer pek çok dokuyu etkiler. Dolayısıyla mikroplastikler sistemik etkilere yol açabilir." dedi.

Araştırmanın makalesi "Environmental Health Perspectives" dergisinde yayımlandı.

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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