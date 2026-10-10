Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden biri olduğunu belirterek, üniversiteler ve sağlık sektörünü bilimsel üretim hedefinde buluşturduklarını söyledi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Programı’na katıldı. Törende konuşan Memişoğlu, Türkiye’nin, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden biri olduğunu belirterek akademinin ülkenin ihtiyaçlarına bilimle cevap üretme sorumluluğunu da taşıdığını söyledi.

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Bakan Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda; koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi için çalıştıklarına dikkati çekerek “Üreten Sağlık anlayışımızla üniversitelerimizi, sağlık çalışanlarımızı, mühendislerimizi ve sanayicilerimizi ortak bir hedefte buluşturuyoruz.” dedi.

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