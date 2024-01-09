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    Bileği ince olanlar risk altında! Ciddiye alınmayan ağrılar başınıza iş açabilir

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ömer Yonga el bileğinde ortaya çıkabilecek ağrıların ciddiye alınması gerektiğine işaret etti.

    Bileği ince olanlar risk altında! Ciddiye alınmayan ağrılar başınıza iş açabilir
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bileği ince olan kişilerin daha büyük risk altında olduğunu belirten Dr. Yonga “İnce bir bilek genellikle daha az yumuşak dokuya sahiptir, bu da kemiklerin ve diğer yapıların daha zayıf olmasına yol açabilir. Tendonlar ve bağlar dış etkilere karşı daha hassastır” dedi. Belirtilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Yonga “Karpal tünel sendromunda sinirin uzun süreli sıkışması sinirde kalıcı hasara sebep olabilir. Yine tendon iltihaplanmaları tedavi edilmezse uzun süreçte işlev kaybına ve tendon zedelenmesine kadar giden sonuçlara yol açabilir. Tedavi edilmemiş kırık ve çıkıklar eklemde ağrı şişlik hareket kısıtlılığına ve ilerleyen süreçte eklem hasarına, ganglion adını verdiğimiz kistler ise büyüdükçe etrafındaki sinir ve tendonlara baskı yapabilir, bu da ağrıya sebep olur” dedi.

     

    SağlıkAğrı
    Haberler > Sağlık > Bileği ince olanlar risk altında! Ciddiye alınmayan ağrılar başınıza iş açabilir
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