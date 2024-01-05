Canan Karatay ayak yanması ve krampların nedenini açıkladı, çözüm önerilerini tek tek sıraladı

5 Ocak 2024 12:14 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 12:17

Prof. Dr. Canan Karatay, huzursuz bacak sendromu çekenlere, kronik ağrı yaşayanlara, gece ayağına sık sık kramp girenlere reçete verdi. Bu problemlerin sebeplerini açıklayan Karatay, neler yapılabileceğini özetledi. İşte Canan Karatay’ın Youtube kanalında konuyla ilgili verdiği bilgiler…

AYAKLARA NEDEN KRAMP GİRER?

-Bel ağrısı, baş ağrısı, diz ağrısı, gece ayaklara giren kramplar ve gece tabanlarda yanma vücutta bütün hormon dengelerinin bozulmuş olduğunu gösteriyor. Bunlar hastalık belirtisi ve tek bir ilaçla düzelmesine ihtimal yok. Temel şikayetleri oluşturan durumun düzelmesi lazım.

-Hepsinin temelinde hormonal dengesizlik, mineral ve sağlıklı protein eksikliği yatıyor. Bunları düzeltmek kendi elimizde, bunun için de beslenmemiz çok önemli. Biliyorsunuz yediklerimiz ilaç görevi görüyor.

KELLE PAÇA VE KEMİK SUYUNU SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

-Sağlıklı hayvansal yağlar vücudumuza mutlaka girecek. Sağlıklı zeytinyağı ile besleneceğiz.

-Tüm vücut ağrılarının giderilmesi için kelle paça ya da kemik suyu yenilecek. Bunlarda kollajen var. Müthiş mineraller içeriyor. Eğer ayağınızda huzursuz bacak sendromu varsa vücudunuzda mineralleriniz eksiktir. Onun için kelle paçadan korkmayın, yaz kış için çünkü bu şikayetler ağrı kesicilerle geçmez.

-D vitamini ve B vitamini olmazsa sinirlerde düzelme olmaz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki insan vücudundaki bütün hücreler üç ayda bir yenileniyor ve yerlerine yeni hücreler geliyor, vücut yavaş yavaş kendini toparlıyor, kronik ağrılar yavaş yavaş azalıyor.

D VİTAMİNİZE BAKTIRIN

-İnsanların yaşam kalitesini düşüren etkenlerin başında stres geliyor. Stresten uzak durmamız gerekiyor.

-D vitamini çok önemli. Özellikle sinir hücrelerinin yapısı bozulduğu zaman ağrı yapan etkenler ortaya çıkıyor. Vücut hücreleri de sağlıklı çalışmıyor. Bu nedenle mineraller dengeli olarak tüketilecek.

KRİSTAL KAYA TUZU OLMAZSA OLMAZ

-Kristal kaya tuzunu da kullanmaktan korkmayacağız. Tansiyon hastalarının dahi tansiyonunu yükseltmez, sakın korkmayın. Kristal kaya tuzu mineral tuzdur.

-Mineraller bilhassa, tansiyonu dengeler ve normale getirir, halsizliği giderir, sinir hücrelerini güçlendirir.

-Sağlıklı su içmemiz de şart. Sabırlı olacağız ve ağrıların geçtiğini göreceğiz.