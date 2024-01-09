Grip kalp krizini tetikleyebilir

9 Ocak 2024 06:33 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 06:38

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Resmî istatistiklere göre kışın daha fazla ölümcül kalp krizi görüldüğüne dikkat çeken kardiyoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen “Kışın sıcaklığın 12 derecenin altına düşmesi ile birlikte kalp krizi riskinde artış görülmektedir. Ancak kış mevsiminde daha fazla kalp krizine bağlı ölüm izlenmesinin tek nedeni soğuklar değildir. Kış aylarında artan hava kirliliği, trafik yoğunluğu, iş stresi ve enfeksiyon hastalıkları da kalp krizini artırıyor” dedi.

Uzun süren soğuk havalarda kalp krizi ve felç ihtimalinin iki kattan fazla arttığını söyleyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen “Bunun sebebi, kan damarlarının düşük sıcaklıklara büzüşerek tepki vermesidir; bu da kan basıncını artırır ve dolaşımı azaltarak kalp üzerine daha fazla iş yükü getirir. Soğuk havalarda, cilt, el ve ayak parmaklarının kan damarları ısı kaybını azaltmak için daralır, bu daralma ‘vazokonstriksüyon’ olarak adlandırılır. Araştırmacılar, soğuk bir günün sağlık üzerindeki etkilerinin sonraki iki hafta boyunca devam edebileceğini göstermiştir” diye konuştu.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI ARONYA

Son yıllarda kansere karşı koruyucu etkisiyle gündeme gelen aronya bitkisi sağlık üzerindeki diğer faydaları sebebiyle de popülaritesini koruyor. Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya bitkisi ülkemizde de yetiştiriliyor. “Süper meyve” olarak adlandırılan aronya, en yüksek C vitamini ve antioksidan kaynağı olarak bağışıklığı artırıyor ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor. Aynı zamanda, saman nezlesi, sinüzit ve astım belirtilerini hafifletiyor.