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    Grip kalp krizini tetikleyebilir

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ölümcül kalp krizlerinin kışın daha fazla görüldüğü dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen, bu durumun sebebini açıkladı.

    Grip kalp krizini tetikleyebilir
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Resmî istatistiklere göre kışın daha fazla ölümcül kalp krizi görüldüğüne dikkat çeken kardiyoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen “Kışın sıcaklığın 12 derecenin altına düşmesi ile birlikte kalp krizi riskinde artış görülmektedir. Ancak kış mevsiminde daha fazla kalp krizine bağlı ölüm izlenmesinin tek nedeni soğuklar değildir. Kış aylarında artan hava kirliliği, trafik yoğunluğu, iş stresi ve enfeksiyon hastalıkları da kalp krizini artırıyor” dedi.

    Uzun süren soğuk havalarda kalp krizi ve felç ihtimalinin iki kattan fazla arttığını söyleyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Okşen “Bunun sebebi, kan damarlarının düşük sıcaklıklara büzüşerek tepki vermesidir; bu da kan basıncını artırır ve dolaşımı azaltarak kalp üzerine daha fazla iş yükü getirir. Soğuk havalarda, cilt, el ve ayak parmaklarının kan damarları ısı kaybını azaltmak için daralır, bu daralma ‘vazokonstriksüyon’ olarak adlandırılır. Araştırmacılar, soğuk bir günün sağlık üzerindeki etkilerinin sonraki iki hafta boyunca devam edebileceğini göstermiştir” diye konuştu.

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    Soğuk Hava
    Haberler > Sağlık > Grip kalp krizini tetikleyebilir
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