52 yaşındaki hastaya nefes operasyonu, soluk borusu yeniden yapıldı

6 Ocak 2024 06:03 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 06:20

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Manisa Alaşehir’de yaşayan 52 yaşındaki İsmail Yeşil, altı ay önce kalp krizi geçirdi ve bu esnada kalbi durdu. Yoğun bakımda uzun süre entübe edilmiş vaziyette solunum cihazına bağlanan hasta taburcu edildikten sonra nefes darlığı şikâyetleri başladı.

NEFES BORUSUNUN DAR OLAN KISMI ÇIKARILDI!

İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine sevk edilen Yeşil’in yapılan kontrolleri sonucu nefes borusunda darlık tespit edildi. İzmir Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniğinden Prof. Dr. Kenan Can Ceylan ve Opr. Dr. Bahar Ağaoğlu Şanlı tarafından ameliyat edilen hastanın, nefes borusunun dar olan kısmı çıkarıldı ve sağlam olan alt ve üst kısımlar birbirine dikilerek sağlıklı yeni bir nefes borusu yapıldı.

SOLUNUMU DURUNCA ACİL MÜDAHALE EDİLDİ

Ceylan, ameliyat ve tedavi sürecini şöyle anlattı: Normal bir insanın nefes borusunun 2 santimetre çapı bulunuyor. Ancak bu hastanın nefes borusunun çapı 2-3 milimetreye kadar daralmıştı. Neredeyse kuş gözünden küçük bir soluk borusu kalmıştı. Nefes borusu çok sıkışık olduğu için ilk önce yoğun bakımda izleyemeye aldık. Bir gün sonrasına ameliyat planlamıştık. Ancak hastanın gece direkt solunumu durdu. Acil müdahale yaptık ve daralan nefes borusunu genişlettik. Büyük ameliyatı bu işlemden bir hafta sonra yaptık.