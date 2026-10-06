Boyun ağrısı için bilinçsiz egzersiz yapmayın
Boyun ağrısı ortaya çıktığında ağrıyı hafifletmek maksadıyla boynu zorlayan germe hareketleri veya kontrolsüz egzersizler yapmak şikâyetlerin artmasına sebep olabilir.
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Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Dr. İdris Avcı “Ağrının kaynağı farklı durumlar olabildiği için her egzersiz her hasta için uygun değildir. Özellikle kola yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı gibi belirtiler varsa egzersize başlamadan önce uzman değerlendirmesi gerekir” dedi.
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