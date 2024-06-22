Bu soruyu her gün sorun: Bugün ne kadar su içmeliyim?

Sıcak havalarda su tüketiminin önemi giderek arttı. Uzmanlar özellikle aşırı sıcakta dışarıda olanları uyardı. Normalde 2,5 litre su tüketimini öneren uzmanlar, sıcak havalarda tüketilmesi gereken miktarı açıkladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Aşırı sıcakları yaşadığımız şu günlerde uzmanlar, özellikle dışarıda çalışanların günlük normal tüketimden bir litre fazla su içmesini tavsiye ediyor.

Özellikle tarım işçileri ve uzun süre güneş altında kalanların yeterli su içmeye özen göstermeleri gerektiğini belirten Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ertaş “Vücudun ısısı çok arttığı zaman savunma mekanizmaları yetersiz kalıyor. Bu da çok ciddi manada sıvı kaybına sebep oluyor. Sıvı kaybı da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Her zamankinden daha fazla sıvı tüketmezsek bu durum risk oluşturur. Normal hayatta bile günde 2,5 litre sıvı tüketmeyi öneriyoruz. Bu yaz döneminde 3-3,5 litreye kadar sıvı tüketilmeli” dedi.