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Sağlık

Bu tabloyu erken teşhis bozar: Günde 70 kadın kanser oluyor

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Bu tabloyu erken teşhis bozar: Günde 70 kadın kanser oluyor
Başlık ResmiBu tabloyu erken teşhis bozar: Günde 70 kadın kanser oluyor

Türkiye’de her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekerek 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalarını öneriyor.

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Göğüs kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser olduğunu söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, “Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının GLOBOCAN 2022 verilerine göre, Türkiye’de bir yılda yaklaşık 25 bin kadına yeni göğüs kanseri teşhisi konulduğu tahmin edilmektedir. Bu, her gün yaklaşık 70 kadının göğüs kanseri teşhisiyle karşılaşması demektir” dedi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi hekimler, 1-31 Ekim “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” ve 15 Ekim “Dünya Meme Sağlığı Günü” dolayısıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Göğüs kanserinin sık görülmesine rağmen erken teşhis ve doğru tedaviyle pek çok hastamızda başarılı sonuçlar elde edilebilen bir hastalık olduğunun altını çizen Doç. Dr. Eren, teşhise ulaşmanın kolay olduğunu belirterek “Ülkemizde ulusal kanser tarama programı kapsamında 40–69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi önerilmektedir. Bu taramalar, Sağlık Bakanlığımızca KETEM dediğimiz kanser tarama merkezlerinde ücretsiz yapılmaktadır” diye konuştu.

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Toplumun mamografi hakkındaki yanlış inançlarına dikkati çeken Prof. Dr. Gül Başaran, “Bu konudaki yanlışlardan biri mamografinin kanser yaptığıdır. Mamografide kullanılan düşük doz radyasyonun oluşturduğu riskin, önerilen tarama yaşlarında erken teşhisin sağladığı yararla birlikte değerlendirilmesi gerekir” dedi.

AİLEDE OLMASA DA SİZDE OLABİLİR

Kanser tedavisinde ilaç dışındaki ürünlerin kullanılmasının doğru olmadığını belirten tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez, “Doğal olduğu düşünülen her ürün güvenli değildir. Bitkisel karışımlar ve kontrolsüz kullanılan takviyeler kanser ilaçlarıyla etkileşebilir. Bilimsel etkinliği kanıtlanmamış ürünlerin standart tedavinin yerine kullanılmaması gerekir” dedi.

Hastaların büyük çoğunluğunda belirgin bir aile öyküsü bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Handan Onur Topuzlu da ailede olmasa da kontrollerin aksatılmaması gerektiğini ifade etti.

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