Çocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açabilir: İdrar yolu enfeksiyonu

Ziyneti Kocabıyık - İdar yolu enfeksiyonunun bulunduğu bölgeye göre farklı belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Aydoğ, “Alt idrar yolu enfeksiyonunda; idrarda kötü koku, bulanıklık ve nadiren kanın varlığı, idrar yaparken yanma-ağrı, sık idrara çıkma ve idrar kaçırma gibi belirtiler ön plana çıkıyor. Karnın ön-alt kısmında hafif ağrı ve 38 °C altında hafif ateşle seyreden alt idrar yolu enfeksiyonu hemen ve doğru şekilde tedavi edilmezse enfeksiyon böbreklere ulaşarak üst idrar yolu enfeksiyonu gelişimine neden oluyor. Böbreklerin de tutulduğu üst idrar yolu enfeksiyonunda, işeme semptomlarına ek olarak, 38,5 °C üzerinde ateş, karın ve böğür ağrısı, bulantı ve kusma gibi sistemik bulgular da gelişiyor” dedi.