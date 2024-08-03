Devletten ücretsiz tedavi: 17 yıl sigara içti, 20 günde bıraktı

Devletten ücretsiz sigara bırakma tedavisi alan Yasemin Beceren, "Tedaviye başladıktan tam 20 gün sonra sigarayı bıraktım. 4,5 yıldır ağzıma almıyorum" dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - 17 yıl sigara içtikten sonra sigara bırakma merkezindeki tedavi ile sigarayı bırakan 42 yaşındaki Yasemin Beceren “Çocuklarımı, ‘sürekli sigara içiyorsun, öleceksin’ korkusu sarmıştı. Günde 2,5 paket sigara kullanıyorum. Eşim sigara kullanmıyor. Bana ‘Çok kötü kokuyorsun’ diyordu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında tedaviye başladıktan tam 20 gün sonra sigarayı bıraktım. 4,5 yıldır ağzıma almıyorum” dedi.

Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Arslan, hastane bünyesinde yer alan sigara bırakma polikliniğinde hem bilişsel terapi hem de ilaç tedavisi ile ücretsiz olarak sigarayı bırakma tedavisi verdiklerini belirterek, şu ana kadar 10 bin başvurunun olduğunu söyledi.