Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Devletten ücretsiz tedavi: 17 yıl sigara içti, 20 günde bıraktı

Devletten ücretsiz tedavi: 17 yıl sigara içti, 20 günde bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devletten ücretsiz tedavi: 17 yıl sigara içti, 20 günde bıraktı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devletten ücretsiz sigara bırakma tedavisi alan Yasemin Beceren, "Tedaviye başladıktan tam 20 gün sonra sigarayı bıraktım. 4,5 yıldır ağzıma almıyorum" dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - 17 yıl sigara içtikten sonra sigara bırakma merkezindeki tedavi ile sigarayı bırakan 42 yaşındaki Yasemin Beceren “Çocuklarımı, ‘sürekli sigara içiyorsun, öleceksin’ korkusu sarmıştı. Günde 2,5 paket sigara kullanıyorum. Eşim sigara kullanmıyor. Bana ‘Çok kötü kokuyorsun’ diyordu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında tedaviye başladıktan tam 20 gün sonra sigarayı bıraktım. 4,5 yıldır ağzıma almıyorum” dedi.

Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Arslan, hastane bünyesinde yer alan sigara bırakma polikliniğinde hem bilişsel terapi hem de ilaç tedavisi ile ücretsiz olarak sigarayı bırakma tedavisi verdiklerini belirterek, şu ana kadar 10 bin başvurunun olduğunu söyledi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İştahsızlıkla gitti, kalbinde 'balon' çıktı! Karın damarından bağırsağa köprü yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İştahsızlıkla gitti, kalbinde 'balon' çıktı! Karın damarından bağırsağa köprü yapıldı - Sağlıkİştahsızlıkla gitti, kalbinde 'balon' çıktıBurun kanamasında ilk yardım: Ne yapmalı, ne zaman hastaneye gidilmeli? - SağlıkYaz aylarında artan burun kanamasında ilk yardımAnnesinin ağrıları ilham oldu! Migren için cihaz geliştirdi - SağlıkAnnesinin ağrıları ilham oldu! Migren için cihaz geliştirdiŞişkinliği kısa sürede geçiriyor! Önerileri mutlaka not alın - SağlıkŞişkinliği kısa sürede geçiriyor! Önerileri mutlaka not alınTatilciler dikkat: Deniz ve havuzdan bulaşıyor! ‘30 dakikadan çok kalmayın’ uyarısı - SağlıkTatilciler dikkat: Deniz ve havuzdan bulaşıyor! ‘30 dakikadan çok kalmayın’ uyarısıEyyam-ı buhar sıcaklıklarının etkisine girdik! Uzmanı uyardı: Ölümcül olabilir - SağlıkEyyam-ı buhar sıcaklıklarının etkisine girdik! Uzmanı uyardı: Ölümcül olabilir
Sonraki Haber Yükleniyor...