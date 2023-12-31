Dikkat! Uyuz bitmedi, oturulan yerden bile çıkıyor

31 Aralık 2023 09:57 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 09:58

Hem Türkiye’de hem de dünyada son 5-6 yıldır uyuz hastalığında artış gözleniyor. Uzmanlar, uyuz vakalarındaki artış ile birlikte klasik tedavilere dirençli vakalarda da belirgin bir yükseliş olduğunu belirtiliyor. Dermatoloji uzmanı Asiye Yıldız, 2014-2015 yıllarına kadar dermatoloji (cildiye) polikliniklerine haftada bir iki uyuz hastası başvururken, son 6-8 aydır poliklinik hastalarının yüzde 30’unu uyuz vakalarının oluşturduğuna dikkat çekti. Dr. Yıldız “Uyuz hastalığı insandan insana yakın temas ile bulaşır. Uyuz parazitinin bulaştığı kıyafet, havlu, çarşaf gibi eşyaların ortak kullanımıyla ve oturulan yerlerden bulaşır. 15-20 dakikalık yakın temas bulaşma için yeterlidir. El öpme veya tokalaşma gibi kısa süreli temas ile bulaşma olmaz. Bir kişiye uyuz bulaştığı zaman belirtilerin başlaması, yani kuluçka süresi 2-6 haftadır. Ancak bir defa uyuz geçirip, deri uyuz paraziti ile tanıştıktan sonra yeniden uyuz kapılır ise 2-3 günde de kaşıntı ve belirtiler başlar. Uyuz paraziti, bulaştığı eşyalarda, giysilerde yani cansız ortamda 36-48 saat canlı kalabilmektedir. O nedenle tedavide eşyaların temizliği de çok önemlidir. İnsan uyuzu hayvanlardaki uyuz ile aynı değildir. Deri yapısı farklı olduğu için insandan hayvana veya hayvandan insana geçmez” dedi.



Yıldız, sadece uyuz olanlar değil, aynı ev ortamında yaşayan bütün aile fertlerinin, son bir aydır görüşülen, aynı ortamı paylaşan akraba ve yakınların da tedavi olması gerektiğini anlattı.