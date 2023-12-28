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    Çocuklarda virüs salgını! Hastaneye başvurular arttı, uzmanlar uyardı

    Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları attı. Hastanelere başvuruların arttığını belirten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi Belma Yaşar, bu hastalıkların önüne geçmek için alınması gereken önlemleri aktardı.

    Çocuklarda virüs salgını! Hastaneye başvurular arttı, uzmanlar uyardı
    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kış aylarında çocuklarda artış gösteren enfeksiyon hastalıklarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Hekimi Belma Yaşar bilgilendirmelerde bulundu. 

    Dr. Belma Yaşar, “Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (ÜSYE); burun, boğaz, sinüsler ve solunum yollarını etkileyen ve genellikle viral bakteriyel patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlardır. Havaların soğumasıyla birlikte, hastanelere en sık başvuru nedeni olan akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında önemli bir artış oldu” dedi.

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    Enfeksiyonların kapalı ortamlardan bulaştığının altını çizen Yaşar, “ÜSYE solunum yolu ile bulaştıkları için çocuklar özellikle kapalı ortamlarda, okullarda, kreşlerde enfeksiyonlara daha açık hale geliyorlar. Çocukların kreşe-okula ilk başladığı yıllarda bu enfeksiyonların sıklığı çok daha fazla oluyor. Şu an için ülkemiz genelinde sıklıkla Rhinovirüs, Respiratuar Sinsityal Virus (RSV), koronavirüs enfeksiyonları görülüyor. Mevsimsel grip vakalarını da yavaş yavaş görmeye başladık. ÜSYE belirtileri genellikle öksürük, ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı olarak görülür. Bu belirtiler etkene maruz kaldıktan sonraki 3-5 gün içinde ortaya çıkıyor, yaklaşık 7-10 gün kadar sürebiliyor. Kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak 3 haftaya kadar da uzayabiliyor” şeklinde konuştu.

    EL HİJYENİ ŞART

    Dr. Yaşar, enfeksonlardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şunları söyledi:

    “Enfeksiyonlardan korunmak için özellikle el hijyenine yani su ve sabunla el temizliği sağlamak çok önemlidir. Viral enfeksiyonlar büyük oranda vücudun kendi bağışıklık sistemiyle kendiliğinden iyileşiyor. Bolca istirahat etmek, yeterli miktarda sıvı almak, bol su içmek ve sebze meyve ağırlıklı beslenme ile bu süreci hızlandırabiliriz. Çocuklarda öksürük, ateş ,burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler olması halinde çocuk enfeksiyon hastalıkları ve çocuk hastalıkları polikliniklerine başvurabilirler” dedi.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÇocukSalgınHastalık
    Haberler > Sağlık > Çocuklarda virüs salgını! Hastaneye başvurular arttı, uzmanlar uyardı
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