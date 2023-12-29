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    ‘Kombo virüs’ dolaşımda! Hasta sayısı arttı, 4’ü birden görülüyor

    Kış aylarının gelmesiyle solunum yolu vakalarında artış olduğunu belirten Dr. İpek Ada Alver, ‘kombo virüs’ uyarısı yaptı. JN.1 varyantı, RSV, Influenza tip A H1N1 ve pnömoninin aynı anda artan sayılarda görüldüğünü aktaran Alver, alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

    ‘Kombo virüs’ dolaşımda! Hasta sayısı arttı, 4’ü birden görülüyor
    Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kış aylarının gelmesi, yeni yıl alışverişiyle birlikte AVM'lerde ve kalabalık ortamlarda bulunma sıklığının artmasıyla üst solunum ve alt solunum yolu vakalarında artış olduğu görülüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, özellikle çocuklar başta olmak üzere yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarda vaka sayılarında çok hızlı bir artış olduğunu belirtti.

    DÖRDÜ BİR ARADA: KOMBO VİRÜSE DİKKAT

    Alver, "Bu vakalarda kan ve sürüntü örneklerinden alınan sonuçların yorumlanmasıyla birlikte Kovid-19 varyantının alt varyantı olan Omicron'un JN.1 varyantı, RSV (Solunum Sinsityal Virüsü), Influenza tip A H1N1 yeni varyantı ve özellikle çocukları etkileyen pnömoni aynı anda giderek artan sayılarda bir tablo ile karşımıza çıkıyor. Birden fazla virüsün aynı anda yayılımı ile ortaya çıkan ve insan sağlığını tehdit edici boyutlara varan kombo virüse karşı vakit kaybetmeksizin gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    BELİRTİLER NELER, NASIL ÖNLEM ALMALI?

    İpek Ada Alver, hasta bireylerin önlem almamaları neticesinde kombo virüs salgınının yayılımının meydana geldiğini aktardı.

    Alver, "Bireyler, halsizlik, yorgunluk, vücut kırgınlığı, eklem ağrıları, burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı, hapşırma, baş ağrısı, yüksek ateş, öksürük, solunum güçlüğü gibi birden fazla belirti yaşamaya başladıklarında maske ve izolasyon gibi önlemleri almalı. Ayrıca vakit kaybetmeksizin altında yatan mikroorganizmanın belirlenmesi ve buna uygun bir tedavi planı oluşturulması için hastaneye giderek ilgili testlerini yaptırmak gerekiyor" uyarısında bulundu.

    Bu süreçte belirti yaşayan hastaların evde istirahat etmesini, eğer çocuk ise kreşe ya da okula gönderilmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Alver, salgının hasta bireylerin önlem almaması ve evde izolasyonda kalmak yerine topluma karışmaları neticesinde yayıldığını ifade etti.

    BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTMAK ŞART

    Dr. Alver, salgın hastalıklarla mücadelede bağışıklık sisteminin öneminden de bahsederek, şunları kaydetti:

    "Birden fazla virüsün yayılım gösterdiği bu süreçte izolasyon önlemlerinin yanında bağışıklık sistemini de güçlü tutmamız gerekmektedir. Bunun için ise yeterli uyku, stres faktörlerinin az olması, beslenme düzeninde probiyotik ve prebiyotik içerikli gıdalar ve bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecek ve içecekler tüketmemiz, açık havada bulunmaya özen göstermemiz, mineral ve vitamin takviyeleri almamız gerekmektedir. Diğer yandan bu kombo virüs salgınına baktığımızda genellikle üst ve alt solunum yollarında tutulum gösterdiği için açık havada yürüyüş ve nefes egzersizleri de önemlidir."

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kombo VirüsRsvInfluenzaJn1 Varyantı
    Haberler > Sağlık > ‘Kombo virüs’ dolaşımda! Hasta sayısı arttı, 4’ü birden görülüyor
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