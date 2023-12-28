MASKE VE PANDEMİ 2024 YILINDA GERİ Mİ DÖNÜYOR? Japonlar laboratuvarda koronavirüsün varyantlarını mı üretti?

28 Aralık 2023 22:49 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 22:49

2019 yılında hayatımıza giren ve tüm dünyayı alt üst eden koronavirüsün varyantlarını Japonların laboratuvarlarda üretildiği iddia edildi. 3 yıl boyunca pandemiye neden olan ve maskeli bir yaşama neden olan koronavirüs varyantlarla yeniden gündem oldu. Ekim ayından beridir dünya genelinde görülen JN.1 varyantından sonra bir de geçmeyen grip vakaları bilim insanlarını hareketlendirdi. Bilim insanları "virüs kokteyli" tanımladıkları bu evrede 2024 yılı merak ediliyor.

2024 YILINDA PANDEMİ VE MASKE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bilim insanları artan virüslerin 2024 yılında daha da şiddetleneceğini belirtti. 2019 yılındaki gibi vatandaşların kendilerini maske ve pandemiye hazırlamaları gerektiğinin de altını çizen uzmanlar virüslerin ölümcül olmadığını ancak bağışıklık sistemini çökerterek uzun bir süre devam ettiğinin altını çizdi. Haftalarca süren vücut yorgunluğuna nedne olan bu vakalar özellşkle çocukları ve yaşlıları daha şiddetli etkiliyor. Türk Tabipleri Birliği geçtiğimiz günlerde vatandaşların yeniden amske takarak kendilerini korumaları gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra mesafe toplu kullanım alanlarının da altı çizildi. Pandemiye dair henüz kesin bir çalışma şuanlık yok.

JAPONLAR KORONAVİRÜS VARYANTLARINI MI ÜRETTİ?

Ortaya atılan bir diğer büyük iddia ise Japon bilim insnalarının koronavirüse çare ararken yaptıkları hata sonucu virüsün mutasyona uğrayıp daha farklı varyanlara neden olmaı oldu. Öte yandan bir diğer korkunç iddia ise Japonların dünya nüfusunu azaltmak için varyantları ürettip yaydıkları oldu. Ancak henüz dünya sağlık örgütünden kesin bir açıklama gelmezse de bir gerçek var ki Aralık ayının başından beri artan gribal enfesksiyon vakalarında hastaların bir türlü iyileşmemeleri oldu. Halsizlik, burun tıkanıklığı, baş ağrısı eklem ağrıları ve yorgunlukla beraber kişinin sık sık iştah sorunu yaşaması belirtilerin başlangıcıdır.