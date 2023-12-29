Yeni covid varyantı JN.1 yayılıyor… 2 yeni belirtiye dikkat!

29 Aralık 2023 11:21 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:24

2019 yılından bu yana hayatımızda olan covid-19 bu kez yeni varyant JN.1 ile gündemde yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), birçok ülkede görülen JN.1’i ‘dikkate alınması gereken varyant’ kategorisine dahil etti, yapılan yeni bir çalışmada ise koronavirüsün yeni belirtilerine dikkat çekti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’ye göre, JN.1 varyantı hızlı bir yayılım göstererek şu anda ABD genelinde yayılan en yaygın virüs türü haline geldi. JN.1 vakaları İngiltere'nin yanı sıra Çin ve Hindistan'da da artış gösterdi.

İKİ FARKLI SEMPTOM BİLDİRİLDİ

Sağlık yetkilileri şu anda JN.1 varyantının diğerlerinden farklı semptomlar gösterip göstermediğinden emin değil ancak CDC ‘semptomların türlerinden ziyade hastalığın seyri kişinin bağışıklığına ve genel sağlığına bağlı’ diyor.

Bununla birlikte, insanların son dönemde farklı covid semptomları bildirdiğine dair bazı kanıtlar var.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin Aralık 2023 tarihli son verilerine göre, covid-19 ile ilgili ankete katılanlar arasında en sık bildirilen semptomlar şöyle:

Burun akıntısı (yüzde 31,1)

Öksürük (yüzde 22,9)

Baş ağrısı (yüzde 20,1)

Halsizlik veya yorgunluk (yüzde 19,6)

Kas ağrısı (yüzde 15,8)

Boğaz ağrısı (yüzde 13,2)

Uyku sorunu (yüzde 10,8)

Endişe veya kaygı (yüzde 10,5).

Burun akıntısı ve öksürük de dahil olmak üzere en önemli semptomların çoğu 2020'den beri koronavirüs ile enfekte olmuş kişiler arasında bildirildi ancak listeye ‘uyku sorunu’ ve ‘anksiyete’ gibi iki yeni belirti de eklendi.

TAT VE KOKU KAYBI NADİR GÖRÜLÜYOR

Eskiden koronavirüsün habercisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının artık enfekte kişilerin yalnızca yüzde 2 ila 3'ü tarafından bildirilmesi de dikkat çekici.

UZMANLARDAN ‘DİKKAT’ UYARISI

JN.1'in ani yükselişi, daha bulaşıcı olduğunu ya da bağışıklık sistemimizden daha iyi kaçtığını düşündürüyor. Bununla birlikte, şu anda dolaşımdaki diğer varyantlardan daha agresif olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. Ancak uzmanlar yine de dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.