25 Aralık 2023 17:31 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 18:22

Dünyayı kasıp kavurmaya başlayan Covid-19’un JN.1 varyantı deyim yerindeyse Çin’i esir aldı. Yeni varyant hastanelerde yer bırakmazken, Covid-19 kaynaklı ölümlerdeki artışa ayak uydurmak için krematoryumların (cenazelerin yakıldığı yer) günde 24 saat çalıştığı bildirildi.

DSÖ’DEN ‘JN.1 VARYANTI İÇİN ‘DİKKATE ALINMASI GEREK’ UYARISI

Koronavirüsün yeni varyantı JN.1 türü son bir aydır dünyayı kasıp kavuruyor. Bu yeni tür, aralarında İngiltere ve Çin'in de bulunduğu pek çok ülkede baskın hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki son raporunda da yetkililer bu türü diğerleriyle bağlantılı bir varyant olarak değil, kendi başına ayrı bir varyant olarak yeniden sınıflandırdı ve dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir" ifadeleri kullanıldı. DSÖ'nün verileri sürekli izlediği kaydedilen açıklamada, gerektiğinde JN.1'in risk değerlendirmesini güncelleyeceği de vurgulandı.

KORKUTAN İDDİA: KREMATORYUMLAR ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Son haftalarda JN.1 varyantından kaynaklanan vakalarda artış yaşanırken, Çin’in bu yeni varyanta boğuştuğu ortaya çıktı. Yerel haber kaynaklarına konuşan Çin'in Henan kenti sakinleri durumun ne kadar kötü olduğunu anlatırken, bir kişi hükümet tarafından işletilen krematoryumların aralıksız çalıştığını öne sürdü.

“MORGLAR İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR”

Kendisini sadece Bay Zhou olarak tanıtarak şunları söyledi:

“8 krematoryum var, hepsi de günün 24 saati ceset yakıyor, bu da oldukça korkutucu. Morglar halkın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Cenaze törenlerinin sayısı hızla arttı. Artık krematoryumlar her gün çalışıyor ve yakılmayı bekleyen cesetler donduruculara konuluyor. Yakma işlemi için sırada beklemek uzun zaman alıyor.”

Çeşitli kaynaklara göre, şu anda ülkede 118.977 pozitif vaka var ve bunların 7.557'sinin durumu ciddi veya kritik. Ancak ülkede covid kaynaklı kesin ölüm rakamları açıklanmıyor.