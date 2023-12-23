Covid’in yeni varyantı JN.1 hakkında korkutan iddia! Mide ve bağırsakları da vuruyor

23 Aralık 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:36

Bilim insanları, Covid'in atık su kaynaklarında ortaya çıkan vakaların artmasıyla birlikte mide-bağırsak rahatsızlıklarına yol açabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

Covid-19 yaygın olarak öksürük ve ateşle ilişkilendirilen bir solunum yolu virüsü olmasına rağmen, bazı virologlar koronavirüsün bağırsaklarımızı da vuracak noktaya kadar mutasyona uğradığına inanıyor. Bilim insanları, Avrupa'daki atık su tesislerinde keşfedilen covid yoğunluğunda ‘büyük artışlar’ bildirdi. Bulgular, covid-19’un yeni varyantı olan JN.1’in ‘daha bağırsak odaklı’ olduğunu gösterdi.

“ŞAŞIRTICI DEĞİL”

Mikrobiyoloji alanında profesör olan virolog Marc Johnson Daily Mail’e şu açıklamayı yaptı:

“Bazı koronavirüs türünün bağırsakları enfekte ettiği biliniyor. Avrupa’da atık sulardaki covid-19 yoğunluğunda bazı büyük artışlar olduğu doğruysa, bu o kadar da şaşırtıcı bir bilgi değil. Şu anda İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), ishal ve kusmayı virüsün potansiyel semptomları olarak listeliyor.”

Dünya Sağlık Örgütü’nün de belirttiği gibi JN.1 şimdilerde en hızlı büyüyen varyant. Birleşik Krallık genelinde vaka raporlarında bir artış yaşanıyor. DSÖ, JN.1’i ‘dikkate alınması gereken varyant’ olarak sınıflandırıyor.

BAĞIRSAKLARDAKİ HÜCRELERE SALDIRIYOR

Avustralyalı virolog Stuart Turville ise yeni ortaya çıkan JN.1’in aslında bağırsaklarımızdaki hücrelere saldırmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Prof. Johnson meslektaşının bu sözleriyle ilgili olarak “Dr. Turville'in gözlemi muhtemelen destekleyici bir kanıt” şeklinde konuştu.

Dr. Johnson “Yıllardır kanalizasyonlarda tespit edebildiğimiz çılgın miktarlarda virüs saçan kanıtlara rastlıyoruz. Ancak henüz covid-19’un giderek artan bir şekilde midemizi hedef aldığı teorilerini destekleyen hastane başvurularında herhangi bir artış bildirilmedi” dedi.

JN.1 VARYANTI BELİRTİLERİ

JN1 varyantında ortaya çıkan belirtileri uzmanlar şu şekilde sıralıyor:

• Ateş

• Boğaz ağrısı

• Öksürük

• Kas ve vücut ağrıları

• Nefes darlığı

• Tat ve koku kaybı

• Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

• Baş ağrısı

• Kusma

• İshal