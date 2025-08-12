Diş fırçası kalbin anahtarı olabilir! Bu bağlantı herkesi şaşırttı

Düzenli ağız ve diş bakımı yalnızca estetik bir gülümseme için değil, kalp ve damar sağlığını koruma açısından da kritik öneme sahip.

Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, dişlerin düzenli olarak günde iki kez fırçalanmasının ve diş ipi kullanımının, kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 10 ila yüzde 20 oranında azaltabileceğine dikkat çekti.

AĞIZ SAĞLIĞI, KALBİN ANAHTARI

Prof. Dr. Korkmaz, kötü ağız hijyeninin diş eti rahatsızlıklarına zemin hazırladığını, bunun da vücutta sistemik iltihaplanmalara yol açarak damar sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Diş eti hastalıklarının, atardamarların sertleşmesine neden olarak kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıkların riskini artırabileceğini belirtti.

Uzman isim ayrıca, ağızda çoğalan zararlı bakterilerin kana karışarak kalp kapakçıklarına ulaşabileceğini, burada 'endokardit' adı verilen tehlikeli enfeksiyonlara yol açabileceğini de ifade etti.

Bu tür enfeksiyonların tedavisi ise genellikle uzun ve zorlu bir süreci beraberinde getiriyor.

BASİT YÖNTEMLERLE KORUNMAK MÜMKÜN

Düzenli diş kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Korkmaz, erken dönemde fark edilen ağız enfeksiyonlarının uygun tedaviyle kontrol altına alınabileceğini söyledi. Ayrıca, sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma ve ağız hijyenine özen göstermenin, hem ağız hem de kalp sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu belirtti.

AĞIZ SAĞLIĞI TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

Prof. Dr. Korkmaz’a göre, ihmal edilen ağız sağlığı yalnızca diş kayıplarına yol açmıyor; aynı zamanda bağışıklık sistemini zorlayarak diyabet, böbrek yetmezliği ve solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok kronik hastalığı da tetikleyebiliyor. Bu nedenle ağız bakımının geçici değil, yaşam boyu sürdürülen bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Ağız sağlığı ile kalp sağlığı arasındaki doğrudan ilişki konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, toplumda bu konudaki farkındalığın artırılmasının, önleyici sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.