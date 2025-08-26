Diş renginiz hastalık habercisi olabilir! Gülüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?

ZİYNETİ KOCABIYIK - Gülüş sadece güzellik değildir aynı zamanda sağlık hakkında da ipuçları verir. Beyazdan sarıya, griye ya da mavimsi tonlara kadar çeşitli renk değişimleri, sadece ağız bakım alışkanlıklarına değil; karaciğer, kan, metabolizma ve sindirim sistemi hastalıklarına da işaret edebiliyor.

Diş rengindeki değişimlerin genetikten beslenmeye, hayat alışkanlıklarından sistemik hastalıklara kadar pek çok sağlık durumunun göstergesi olduğuna dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Mimir “Yiyeceklerimizi parçalama görevine sahip olan dişlerimiz aslında vücudun aynası gibi işlev görüyor. Dişlerdeki renklenme çoğu zaman çay, kahve, sigara gibi maddelere bağlansa da, bazı durumlarda bu değişimler sindirim sistemi bozuklukları, karaciğer hastalıkları ya da vitamin eksikliklerinin ilk belirtisi olabilir” değerlendirmesini yaptı.

BEMBEYAZ DİŞLER SAĞLIK GÖSTERGESİ DEĞİL

Hollywood gülüşü gibi bembeyaz dişlerin, çoğu zaman profesyonel beyazlatma veya porselen/kompozit laminalar gibi yapay uygulamalarının sonucunda oluştuğuna işaret eden Dr. Mimir “Doğal dişler aslında hafif sarımtırak renklidir. Çünkü dişin alt tabakasındaki dentin sarıya çalan bir ton taşır. Dolayısıyla bembeyaz dişler tek başına ‘sağlıklıyım’ anlamına gelmez” dedi.

Dr. Özge Mimir, dişlerimizdeki renk değişimlerinin hangi hastalıklara işaret edebileceğini şöyle sıraladı:

Sarı lekeler genellikle çok fazla çay veya kahve içmekten kaynaklanabileceği gibi aynı zamanda karaciğer hastalıklarının da habercisi olabilir. Karaciğer düzgün çalışmadığında, vücutta bilirubin (safradaki sarı pigment) seviyelerinin artmasına yol açabilir. Yaş ilerledikçe dentin koyulaştığı için dişler doğal olarak sararabilir.

DONUK GRİ GÖLGE: Dişin daha önceki travmadan dolayı ‘öldüğünü’ gösterebilir. Ayrıca, diş minesinin oluşumunu bozabilen ve renk bozulmasına neden olabilen çölyak hastalığı gibi sistemik rahatsızlıklarla da bağlantılıdır.

KAHVERENGİ: Kahverengi lekeler çirkin görünmelerinin yanı sıra diş çürüğünün erken uyarı işaretleri de olabilir. Ayrıca kahverengi çizgiler, diş gelişimi sırasında aşırı florür alımının neden olduğu bir durum olan şiddetli florozis yüzünden de oluşabilir. Florozisin başlıca sebeplerinden biri, diş macunu ve ağız gargaraları gibi florür içeren diş ürünlerinin uygunsuz kullanımıdır. Bazen çocuklar florürlü diş macununun tadından o kadar hoşlanırlar ki, tükürmek yerine yutarlar. Bazı ağız gargaraları uzun süre kullanıldığında da kahverengi lekelenme yapabilir.

MAVİ VEYA GRİ ÇİZGİLER: Çocukken alınan antibiyotiklerden kaynaklanıyor olabilir. Bu ilaçlar gelişmekte olan dişlerin derinliklerine işler. Bunun dışında kan dolaşımı bozuklukları veya genetik metabolizma hastalıkları da bu tür renklere yol açabilir.

TEBEŞİR BEYAZI LEKELER: Çoğu insan dişlerinin mümkün olduğunca beyaz olmasını isterken, tebeşir beyazı lekeler erken çürümenin habercisi olabilir. Bunlar aynı zamanda çölyak hastalığına bağlı mine kusurlarının da göstergesidir.

KOYU SİYAH: Koyu siyah renk değişikliği ise ileri çürüme veya ölü pulpa dokusu anlamına gelebilir. Nadir durumlarda ilaç birikimi veya ağır metal maruziyetiyle bağlantılıdır.

SİYAH NOKTALAR VEYA ÇİZGİLER: Bazı mide problemleri ya da asidik geri akışa bağlı olarak diş minesinde erozyon gelişebilir. Bu da siyaha yakın renklenmelere neden olabilir.

YEŞİLİMSİ RENKLENME: Amelogenesis imperfecta gibi genetik bozukluklara işaret edebilir. Bu durumlar diş minesini zayıflatır ve dişlerin hasara daha yatkın hâle gelmesine neden olur.

NE ZAMAN ENDİŞELENELİM?

● Diş renginizde ani bir değişim fark ettiyseniz,

● Renklenmeyle birlikte ağız kokusu, tat bozukluğu veya diş eti problemleri yaşıyorsanız,

● Diş renginizdeki değişimle beraber cilt solgunluğu, hâlsizlik, mide ağrısı gibi başka belirtiler de varsa…

● Mutlaka bir diş hekimine ve gerekirse bir iç hastalıkları uzmanına başvurmalısınız.

NE YAPMALI?

● Günde 2 kez dişlerinizi fırçalayın, diş ipi kullanın.

● Yılda en az 2 kez diş hekimi kontrolü yaptırın.

● Renk değişimlerini sadece “kozmetik sorun” olarak görmeyin.

● Aşırı çay, kahve, asitli içecek ve sigaradan uzak durun.

● Ani renk değişimlerinde vücudunuzu dinleyin, gerekirse tam kan tahlili yaptırın.

