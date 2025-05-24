Dört gençten birinde kronik hastalık riski! “Genç Sağlığı Raporu” endişe verici tabloyu ortaya koydu

Ülkemizdeki gençlerin yüzde 92’sinin yeterli seviyede hareket etmediğini, yüzde 50’sinin günde en az 3 saatini ekran karşısında geçirdiğini ortaya koyan “Genç Sağlığı Raporu”, bu gençlerin yüzde 24’ünün, diyabet, hipertansiyon ve obezite problemlerinden en az biriyle karşı karşıya olduğunu belirledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - TÜİK Sağlık Araştırması mikro veri setlerinin değerlendirilmesi ve gençlerle yüz yüze yapılan anket sonucu hazırlanan “Genç Sağlığı Raporu”, Türkiye’deki gençlerin yüzde 24’ünün diyabet, obezite ve hipertansiyon gibi daha çok ileri yaşlarda görülen kronik hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Gençlerin sağlıklı hayat alışkanlıkları, beslenme, fiziki aktivite, mental sağlıkları gibi konularda tecrübelerini ve algılarını incelemeyi hedefleyen rapora göre 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92’si düzenli spor yapmıyor ve yüzde 65’i yeterli sebze ve meyve tüketmiyor.

OBEZİTE İŞ BULMAYI DA ETKİLİYOR

AstraZeneca Türkiye ve TOÇEV iş birliği ile hazırlanan raporun en çarpıcı tarafı gençlerin beden kitle indeksindeki artış Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selcen Öztürk ve Dilek Başar’ın istatistiki ve iktisadi analizleri ile hazırlanan rapor, fazla kilolu, obez ve morbit obez gençlerin oranının da yaklaşık yüzde 23 olduğunu, gençlerin sağlıklarının iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Gençlerin içinde bulundukları tabloyu değerlendiren Prof. Dr. Öztürk “Obezite, vücuttaki insülin direncini artırarak Tip 2 diyabet gelişme riskini artırır, ayrıca hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ve kas-iskelet sistemi problemlerine yol açabilir. Fazla kilolu veya obez gençler, akran zorbalığı ve toplumsal baskıya daha fazla maruz kalabilir, bu da öz saygı (haysiyet, izzetinefis) kaybı, anksiyete ve depresyon riskini artırır. Bununla birlikte, sağlıksız kilo verme çabaları yeme bozukluklarını tetikleyebilir, bu da ruhsal sağlık problemlerini daha karmaşık hâle getirebilir. Obezite uzun vadede gençlerin iş bulmasını, çalışmasını ve iş gücünü de olumsuz yönde etkiler” dedi.

GENÇ YAŞTA DAMAR YAPISI BOZULUYOR

15-24 yaş aralığındaki dört gençten birinin diyabet hipertansiyon ve obezite problemlerinden en az biriyle karşı karşıya olmasının bu kişilerin gelecekteki sağlıklarına son derece kötü bir yatırım olduğunu aktaran Prof. Dr. Dilek Başar “Genç yaşta başlayan bu problemler, ilerleyen yıllarda kronik hastalıkların ortaya çıkma riskini önemli ölçüde artırabilir. Diyabet, yalnızca kan şekeri seviyelerini etkilemekle kalmaz; aynı zamanda göz, böbrek ve sinir sistemine zarar verebilecek komplikasyonlarla ilişkilidir. Genç yaşlarda gelişen hipertansiyon, zamanla kalp ve damar sisteminin hasar görmesine neden olarak yaşam süresini ve kalitesini olumsuz etkileyebilir” diye açıkladı.

Prof. Dr. Dilek Başar ve Prof. Dr. Selcen Öztürk

GENÇ KIZLAR DAHA HAREKETSİZ

Ülkemizdeki gençlerin büyük bir kısmının, Dünya Sağlık Örgütünün günde en az 60 dakika fiziki aktivite önerisine ulaşamadğını söyleyen Prof. Dr. Öztürk “Gençlerin yüzde 92’si düzenli spor yapmıyor. Düzenli spor yapan gençlerde diyabet ve hipertansiyon ortaya çıkma oranlarının düştüğü görülüyor. Kadınlar erkeklere kıyasla daha az hareket ediyor. Genç kadınlar arasında hareketsiz hayat tarzının yaygınlaşması, obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve osteoporoz gibi sağlık problemlerinin artmasına yol açmaktadır. ABD ve Avrupa verileri baz alındığında Türkiye özelinde fiziksel hareketsizliğin ekonomik yükünün 50 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor” dedi. Gençlerin sadece yüzde 35’i düzenli olarak haftada en az üç kere sebze ve meyve tüketiyor.

DAHA ÇOK ARKADAŞA ÖZENEREK BAŞLIYOR

Dört gençten birinin düzenli olarak tütün kullandığının ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Başar “Bunun yanında şu anda kullanım oranı düşük olmakla birlikte son yıllarda kendi içinde büyük bir artış görülen e-Sigara kullanımı da var. Gençlerin daha çok arkadaşlarından özendikleri için tütün kullanmaya başladıkları görülüyor. Başlama sebebi bırakma başarısını da etkiliyor. Özendiği için başlayanlarda bırakma başarısı daha yüksekken, ailevi problemler sebebiyle başlayanlarda bırakmak çok daha zor oluyor. Erken yaşlarda tütün ve tütün ürünleri kullanmak gelecekteki sağlığı daha fazla olumsuz etkiliyor” dedi.

GENCİN ÖMRÜ EKRAN KARŞISINDA GEÇİYOR

Ülkemizde gençlerin yüzde 86’sı günde 2-4 saatini TV ve sosyal medya ile geçiriyor. Gençlerin yüzde 16’sı günde 4 saatten fazla, yüzde 19,3’ü 3-4 saat, yüzde 49,2’si günde en az 2 saatini ekran karşısında geçiriyor. Katılımcıların yüzde 35,21’i sosyal medyada sağlıklı hayat içeriklerini “düzenli” olarak takip ettiğini, yüzde 42,25’i ise “kısmen” takip ettiğini belirtiyor.