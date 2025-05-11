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Sağlık Bakanlığı'ndan obeziteye karşı yeni önlem! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağlık Bakanlığı&#039;ndan obeziteye karşı yeni önlem! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, obeziteye karşı yeni önlemleri açıkladı. Bakan Memişoğlu, "Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu.

OBEZİTEYE KARŞI 81 İLDE EŞ ZAMANLI PROGRAM

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, vatandaşların sağlığı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştireceğini bildiren Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını vurguladı.

HEDEF HASTALANMADAN SAĞLIĞINI KORUYAN TOPLUM

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Süreç, İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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