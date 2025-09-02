Duruş bozuklukları alarm veriyor! Uzmanlardan ailelere önemli uyarılar

Günümüzde teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte hareketsiz yaşam tarzı yaygınlaştı bu da duruş bozukluklarının görülme sıklığını artırdı. Fizyoterapi Uzmanı Mustafa Özcan önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, "Okul çağındaki çocuklarda postür bozuklukları çok yaygın. Tablet, telefon ve bilgisayar üçlüsü hayatın merkezine girdi. Eğer bu durum zamanında fark edilirse tamamen düzeltilebiliyor" diye konuştu.

“KİLOSUNUN YÜZDE 10'UNDAN AĞIR ÇANTA TAŞIMAMALI"

Çocuklarda en sık görülen üç postür bozukluğu türü ve nedenlerinden bahseden Fizyoterapist Özcan, "Kamburluk, bel çukurunun artması ve omurga eğriliği en sık karşılaştığımız duruş bozuklukları. Bu sorunların başlıca nedenleri uzun süre hareketsiz kalmak, ekran karşısında yanlış pozisyonda oturmak ve ağır çanta taşımak. Çocuğun hayatı ‘Sandalyede otur', ‘Tablete bak' ve ‘Çanta taşı' döngüsüne sıkıştığında bu problemler kaçınılmaz hale geliyor. Aileler genellikle ‘Aman çocuğum dik dur' diyor ama bu tek başına bir çözüm değil" ifadelerini kullandı.

OTURURKEN AYAKLARI YERE TAM TEMAS ETMELİ

Fizyoterapist Özcan, bu bozuklukların önlenmesi için ailelere önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Çocukların hareket etmesi teşvik edilmeli. Özellikle yüzme, jimnastik ve basketbol gibi sporlar, çocukların omurga sağlığı açısından son derece faydalıdır. Ekran süresi sınırlandırılmalı. Bilgisayar, tablet ve telefon kullanımına düzen getirilerek, çocukların uzun süre sabit kalmasının önüne geçilmelidir. Çanta ağırlığı kontrol edilmeli. Bir çocuk, kilosunun yüzde 10'undan fazla ağırlıkta çanta taşımamalıdır. Aksi halde bu durum duruş bozukluklarına yol açabilir. Doğru oturuş alışkanlığı kazandırılmalı. Çocuk oturduğunda sırtını sandalyeye tam yaslamalı, ayakları yere tam temas etmeli ve dirsekleri masa hizasında olmalıdır."

AİLELERE DE GÖREV DÜŞÜYOR

Fizyoterapistlerin egzersiz ve doğru tedavi yöntemleriyle çocukları sağlığına kavuşturduğunu vurgulayan Özcan, "Çocuklarda postür bozuklukları günümüzde çok yaygın ancak çözümsüz değil. Erken fark edildiğinde, düzenli egzersiz ve fizyoterapi desteğiyle çocukların omurgası sağlıklı hale gelebilir. Ailelerin yapması gereken en önemli şey, bu sorunları küçümsememek. Çocukları ‘dik durmaya zorlamak' yerine, onlara doğru hareket alışkanlıkları kazandırmak gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.