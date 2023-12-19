Erdi’nin vasiyeti hastalara şifa oluyor

19 Aralık 2023 03:09 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 03:39

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Oğlu Erdi’yi 2013 yılında 19 yaşında lösemiden kaybeden Çiğdem Kuzucu, iyileştikten sonra kanser hastalarına yardımcı olmayı hayal eden oğlunun büyük hayalini gerçekleştirmek için 2013 yılında kurduğu “Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği” ile 10 yılda 10 bin kanser hastasına ulaştı. Lösemi yani kan kanseri, çocukluk çağı kanseri olarak biliniyor. Çok farklı tipleri olan ve çocuklarda tedavi başarısı en yüksek kanserlerden biri olan lösemi, erişkin dönemde biraz daha kötü seyrediyor.

DİŞ ETİ KANAMASI İLE BAŞLADI

19 yaşındaki Erdi Berkay Gülmez, Çiğdem Kuzucu’nun tek oğluydu. Çevresinde iyi kalpliliği ile tanınan Erdi, çok sevdiği saçlarını kestirmemek için okulu bırakmış, liseyi dışarıdan bitirmişti. Bir taraftan da çalışıyordu. Annesi Çiğdem hanım bütün hayatını oğluna adamıştı. Onun geleceğini kurmak için o da durmaksızın çalışıyor para biriktiriyordu. Oğlu için mükemmel bir hayat düşleyen Çiğdem hanım “Benden sonra rahat etsin istiyordum. Onun ölebileceğini hiç aklıma getirmemiştim. Keşke onunla daha fazla zaman geçirebilseydim. Şimdi param var ama oğlum yok” diyor.

Erdi’nin şikâyetleri 2013 yılında diş eti kanamasıyla başlamış. İştahsızlığı, eklem ağrıları, aşırı halsizliği olmasına rağmen geçer diye beklemişler. Ancak iş yerinde bayılınca kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerinde lösemi olduğu anlaşılmış. Daha sonra 6 ay süren zorlu süreç başlamış.

Hangi tür olursa olsun kanser hastalığının hem hasta hem de ailesi için zorluklarla dolu bir yolculuk olduğunu söyleyen Çiğdem Kuzucu, “Bulunduğumuz şehirde tedavi olmamız, hastanemizin evimize yakın olması, çevremizin Ankara’da olması çok zorluk çektirmedi. Sık sık kan aranıyor ama aynı gün buluyorduk. Biz zorluk çekmedik ama şehir dışından gelen diğer hastalar çok sıkıntı çektiler. Buna şahit olmak beni çok üzdü. İlk olarak kan ihtiyacı ve kalacak yer bulma sıkıntıları oluyordu. Hematoloji yolculuğu meşakkatli ve uzun bir yolculuk. Tek başına yürünmesi zor bir yol. İnsanın can yoldaşlarına, yardıma, başka bir insanın desteğine ihityacı oluyor. Hem maddi, hem de manevi olarak” diyor.

10 ARALIK ERİŞKİN LÖSEMİLİ GÜNÜ

‘Hiçbir kanser hastası yalnız yürümesin’ fikriyle kurulan ‘Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği’nin çabalarıyla Erdi Berkay Gülmez’in doğum günü olan 10 Aralık her yıl Erişkin Lösemi Hastaları Günü olarak değerlendiriliyor. Löseminin erişkinlerde de görülebileceğine dikkat çekmek, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgilendirmek hedefini taşıyan bugünde sosyal desteğin de önemi gündeme getiriliyor. Lösemi hastalığında en büyük zorluğun kan bulmak olduğuna işaret eden Çiğdem Kuzucu, “Özellikle şehir dışından gelen hastalar yakınları burada olmadığı için büyük zorluk yaşıyor. Bizim Türkiye çapında bir iletişim ağımız olduğu için bu konuda yardımcı oluyoruz. Ayrıca 2013 yılından bu yana hasta ve hasta yakınlarına verdiği nakdî ve ayni desteğin yanı sıra, kütüphanesiz okullara kütüphaneler kurulması, peruk destekleri, oyuncaktan kıyafete çocukların ihtiyaçlarının karşılanması, kanser tedavisi için şehir değiştiren hastalara barınma desteği, moral etkinlikleri ve eğitim seminerleri gibi birçok farklı alanda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“ANNE HASTANEDEN ÇIKINCA HASTALARA YARDIM EDELİM”

Uzun olan saçlarını kestirmek istemediği için okulunu terk eden Erdi’nin hastanede yattığı dönemde, diğer hastalara verdiği bere hediyesi, “Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği”nin mayasını oluşturmuş. Hikâyesini Çiğdem Kuzucu şöyle anlatıyor:

“Hastanede yattığımız dönemde yılbaşı hediyesi olarak saçı dökülen hastalara bere, başlık hediye etmiştik. Herkes çok sevmişti ve takmıştı. Üzücü ama özellikle gençler beden imajlarının değişmesinden daha çok etkileniyor ve utanıyorlar. Bunu oğlum da yaşadı ve etrafındaki hastalardan da edindiği izlenim ile ‘Anne, ne dersin? Buradan çıkınca üstünde kansere ait bir logo ya da benim resmim olan bereler yaptırsak, hem erişkin lösemi hastalarına dikkat çeksek, hem satışa sunsak, geliri ile de evler alsak. Hastalar o kadar sıkıntılarının arasında bir de kalacak yer problemi yaşamasa. O yıl oğlumu kaybettim. Bu sözleri bana bir vasiyet oldu. Onun hayalini ‘Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği’ yerine getiriyor. Destek verdiğimiz her hastada, her hasta yakınının gözlerinde Oğlum Erdi’nin gülerek bakan gözlerini görüyorum.”

TEDAVİ BAŞARISI YÜKSEK

Löseminin tedavi edilebilen bir kanser olduğunu söyleyen Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Tekgündüz, “Tedavi yaklaşımına löseminin tipi ve moleküler risk özelliklerine göre karar veriliyor. Hedefe yönelik ilaç kullanılabilecek mutasyonların tespit edildiği hastalarda akıllı ilaçlar ile tedavi başarısı anlamlı düzeyde artıyor” dedi.