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Haberler > Sağlık > “Hastalık üretiyor” deyip uyardı! Canan Karatay’dan buzdolabı temizliği için doğal alternatif

“Hastalık üretiyor” deyip uyardı! Canan Karatay’dan buzdolabı temizliği için doğal alternatif

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Hastalık üretiyor” deyip uyardı! Canan Karatay’dan buzdolabı temizliği için doğal alternatif

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık alanında verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, temizlenmeyen buzdolabının hastalık ürettiğini söyledi. Deterjanla buzdolabı temizliğinin yanlış olduğunu belirten Karatay, doğal yöntemler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay, buzdolabında kullanılan deterjanların zehirden farksız olduğunu belirtti. Kendi Youtube kanalında konuyla ilgili açıklamalar yapan Karatay, önemli bilgiler aktardı.

KÜFLÜ GIDALARI HEMEN ÇÖPE ATIN

Temizlik ürünlerinin kimyasal içerdiğini söyleyen Karatay, buzdolabını karbonatlı su ve sirkeyle temizlemenin uygun olacağını belirtti. İşte ünlü profesörden tavsiyeler….

-Buzdolabının içi oksijensiz kaldığı zaman yiyeceklerde hastalıklar oluyor. Buzdolabı içine koyduğumuz yiyecekler eğer bozulmuyorsa buzdolabından dolayı değil, yiyeceklerimize katılan kimyasal ve katkı maddelerinden dolayı bozulmaz. Yoksa bir yoğurt 6 ay bozulmadan kalmaz ama ev yoğurdu yaptığımız zaman bilin ki çabuk bozulacaktır. Onun için buzdolabına koyduğumuz doğal yiyecekleri çok hızlı tüketmemiz lazım. 

-Dolaba koyduğumuz yiyeceklerin kapağını mutlaka kapatmalıyız. Buzdolabı olmadan önce yiyecekler kristal kaya tuzuyla korunuyordu, yüksek pastörizasyon yapılıyordu. Buzdolabının içinde uzun süre kalan ve küf yapan gıdaları hiç kullanmamız lazım. Küflenen gıdalar kimyasal içermediğinin göstergesi. 

‘EV SİRKESİ’ VE ‘KARBONATLI SU’ TAVSİYESİ

-Buzdolabının içi yiyeceklerden dolayı kokabiliyor, bunu gidermek için karbonatlı su kullanmamız lazım. İçilebilir olan karbonatlı su ile buzdolabını temizleyin. Böylelikle üreme olmuyor. Deterjanla kesinlikle buzdolabını temizlemeyin. Karbonatı açık şekilde buzdolabı kapağının içine kokuyu alması için koyabilirsiniz. Öte yandan buzdolabının içini ev sirkesiyle temizleyebiliriz.

DONDURUCUDA SAKLAMAK GÜVENLİ

-Uzun süre kullanamayacağınız yiyecekleri derin dondurucuya koymalısınız. En sağlıklı yiyecek koruma şekli dondurarak saklamadır. Yazın sonuna doğru eylül ayında köy domatesi alıp derin dondurucuya atabiliriz, çıkarttığımız zaman da hemen kullanabiliriz. 

- Etleri de dondurabiliriz. Sebzelerimizi de yıkayıp olduğu gibi dondurabiliriz. Aşırı işlenmiş ve pakete girmiş gıdalar en tehlikeli gıdalardır. Yemekleri evde büyük bir tencerede kendimiz yapıp kullanmadığımız kadarını dondurabiliriz. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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