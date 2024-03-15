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Haberler > Sağlık > Avuç avuç tüketiyoruz! Canan Karatay 'bir tane bile yemedim' diyerek uyardı, adeta zehir saçıyor

Avuç avuç tüketiyoruz! Canan Karatay 'bir tane bile yemedim' diyerek uyardı, adeta zehir saçıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avuç avuç tüketiyoruz! Canan Karatay &#039;bir tane bile yemedim&#039; diyerek uyardı, adeta zehir saçıyor
Sağlıklı Beslenme, Kuruyemiş, Canan Karatay, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günümüzde avuç avuç tüketilen kuruyemişlerle ilgili çok konuşulacak değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Bugüne kadar bir tane bile yemedim" dedi, vatandaşları bekleyen tehlikeyi açıkladı.

Son yıllarda sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan 81 yaşındaki ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, yine gündemde.

Ülkemizde avuç avuç tüketilen kuruyemişlerdeki tehlikeye dikkat çeken Karatay, özellikle yurt dışından gelen ürünleri işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

YURT DIŞINDAN GELEN KURUYEMİŞE DİKKAT

Yurt dışından gelen ürünlerin üzerine küf oluşumunu engellemek için bromür gazı sıkıldığını söyleyen Karatay, bunun oldukça tehlikeli olduğunu ifade etti.

Mevsiminde ve yerel tüketimin daha sağlıklı olduğunun altını çizen Karatay, "Onun için mümkün olduğu kadar her tükettiğimizi yerel olarak ve mevsiminde tüketelim" ifadelerini kullandı.

KAJU ADETA ZEHİR SAÇIYOR

Ünlü profesör kajunun da zehir saçtığını ve bu güne kadar bir tane bile kaju yemediğini söyledi.

Konuya dair uyarılarda bulunan Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri, o da çok tehlikeli. Hep yurt dışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi, tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim..." dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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