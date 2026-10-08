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Sağlık

Havalar değişti, grip kapıda! Uzmanı korunmanın yollarını açıkladı

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Havalar değişti, grip kapıda! Uzmanı korunmanın yollarını açıkladı
Başlık ResmiHavalar değişti, grip kapıda! Uzmanı korunmanın yollarını açıkladı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, mevsim geçişleriyle birlikte artış gösteren gribe karşı vatandaşları uyardı. Grip ile soğuk algınlığının karıştırılabildiğine dikkat çeken Deniz, özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik akciğer hastalığı bulunanlar ve bağışıklığı zayıf kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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Grip, özellikle sonbahar ve kış aylarında daha sık görülen, solunum yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyon olarak öne çıkıyor. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı hastalığın sık görülen belirtileri arasında yer alıyor.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR DİKKAT

Dr. Derya Deniz, grip ile soğuk algınlığının birbirine karıştırılabildiğine dikkat çekerek, gripte belirtilerin çoğu zaman daha belirgin ve ani başladığını ifade etti. Özellikle kronik akciğer hastalığı bulunanlar, yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalığın daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

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BULAŞMAYI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Gripten korunmada kişisel hijyenin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Deniz; ellerin sık yıkanması, kapalı ve kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca dikkatli olunması, ortamların düzenli havalandırılması ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmasını önerdi.

YÜKSEK ATEŞ, NEFES DARLIĞI VARSA…

Grip belirtileri gösteren kişilerin dinlenmesi ve bol sıvı tüketmesi gerektiğini belirten Dr. Deniz, özellikle yüksek ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi daha ciddi belirtiler ortaya çıktığında sağlık kuruluşuna başvurulmasının önem taşıdığını söyledi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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