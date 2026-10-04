Grip ve soğuk algınlığına karşı sofranızı değiştirin! Uzmanı tek tek sıraladı

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşanırken, Diyetisyen Gizem Güneş’ten bağışıklığı güçlendirecek beslenme önerileri geldi. Güneş, kış aylarında su tüketiminin azaltılmaması gerektiğini vurgularken, yoğurt, ayran, turşu ve pancar gibi fermente gıdalar ile C vitamini açısından zengin besinlerin sofralardan eksik edilmemesini önerdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminin azaldığını hatırlatan Güneş, "Bunu tekrar arttırarak yani her zaman olduğu gibi 2.5 - 3 litre bandında tutarak bağışıklığımızı olabildiğince arttırabiliriz" dedi.

Bağışıklığın temel unsurunun bağırsaklar olduğunu aktaran Güneş, menülerde yoğurt, süt ve ayran gibi ürünlerin eksik edilmemesi gerektiğini kaydetti. Güneş, pancar ve turşu gibi fermente ürünlerle bağırsaktaki prebiyotik ile probiyotik miktarının artırılarak bağışıklığın güçlü kılınabileceğini söyledi.

C VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLERE YÖNELİN

Beslenmede C vitamininin önemine de değinen Güneş, "C vitamini deyince aklımıza turunçgiller geliyor ama turunçgillerden daha fazla C vitamini içeren brokoli, kırmızı biber, kivi, yine olabildiğince maydanoz gibi sebzeleri de sofralarımıza ekleyerek bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN…

Güneş, güçlü bir bağışıklık için sağlam bir beslenme düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirterek besinlerin gün içindeki öğünlere dengeli şekilde eklenmesi gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala