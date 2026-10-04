Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Grip ve soğuk algınlığına karşı sofranızı değiştirin! Uzmanı tek tek sıraladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Grip ve soğuk algınlığına karşı sofranızı değiştirin! Uzmanı tek tek sıraladı
Başlık ResmiGrip ve soğuk algınlığına karşı sofranızı değiştirin! Uzmanı tek tek sıraladı

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış yaşanırken, Diyetisyen Gizem Güneş’ten bağışıklığı güçlendirecek beslenme önerileri geldi. Güneş, kış aylarında su tüketiminin azaltılmaması gerektiğini vurgularken, yoğurt, ayran, turşu ve pancar gibi fermente gıdalar ile C vitamini açısından zengin besinlerin sofralardan eksik edilmemesini önerdi.

Kaydet
|

Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminin azaldığını hatırlatan Güneş, "Bunu tekrar arttırarak yani her zaman olduğu gibi 2.5 - 3 litre bandında tutarak bağışıklığımızı olabildiğince arttırabiliriz" dedi.

Bağışıklığın temel unsurunun bağırsaklar olduğunu aktaran Güneş, menülerde yoğurt, süt ve ayran gibi ürünlerin eksik edilmemesi gerektiğini kaydetti. Güneş, pancar ve turşu gibi fermente ürünlerle bağırsaktaki prebiyotik ile probiyotik miktarının artırılarak bağışıklığın güçlü kılınabileceğini söyledi.

BAKMADAN GEÇME
Gramı 900, kilosu 900 bin lira! Bağışıklığı güçlendiriyor, kalp hastalıklarına iyi geliyor
YAŞAM

Gramı 900, kilosu 900 bin lira! Bağışıklığı güçlendiriyor, kalp hastalıklarına iyi geliyor

C VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLERE YÖNELİN

Beslenmede C vitamininin önemine de değinen Güneş, "C vitamini deyince aklımıza turunçgiller geliyor ama turunçgillerden daha fazla C vitamini içeren brokoli, kırmızı biber, kivi, yine olabildiğince maydanoz gibi sebzeleri de sofralarımıza ekleyerek bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN…

Güneş, güçlü bir bağışıklık için sağlam bir beslenme düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirterek besinlerin gün içindeki öğünlere dengeli şekilde eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.