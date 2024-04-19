Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti, ailesi hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen Elif Öztürk’ün yumurtalığında tümör tespit edildi. 8 yaşındaki çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Elif Öztürk’ün ailesi hayatının şokunu yaşadı. Doktorlar küçük kızın yumurtalığında tümör tespit etti.

AMELİYAT EDİLDİ, TÜMÖR ÇIKARILDI

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ilkokul öğrencisi Elif Öztürk, okulda kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayınca ailesi tarafından hastaneye getirildi. Çocuk Cerrahisi Bölümünden Prof.Dr. Emre Divarcı, yaptığı tetkiklerde Öztürk'ün sol yumurtalığında tümör tespit edildi. Robotik cerrahi teknolojiyle gerçekleştirilen ameliyatla Öztürk'ün vücudundaki tümör alındı. Öztürk tedavisinin ardından taburcu edildi.

“KİTLEYİ GERİDE BİR ŞEY BIRAKMADAN ÇIKARABİLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divarcı, tümörü yumurtalığı koruyarak çıkardıklarını belirtti.

Robotik cerrahi teknolojisinin sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da kullanıldığını aktaran Divarcı, şunları kaydetti:

"Robotik cerrahi daha hassas bir şekilde çalışmamıza yardımcı oluyor. 3 boyutlu görüşle bu kitle yumurtadan soyularak çıkarıldı ve hastamız yumurtasını kaybetmedi. Çocuklarda özellikle onkolojik cerrahide robotik cerrahi teknolojisi bizim çok iyi bir alternatif. Kitlenin tamamının hassas bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Robotik cerrahiyle kitleyi geride bir şey bırakmadan çıkarabiliyoruz."

BABASI: NASIL BÖYLE ŞEY OLUR DİYE DÜŞÜNDÜK

Öztürk'ün babası Rıza Öztürk de kızının rahatsızlığı kendilerine söylendiğinde inanamadıklarını belirterek, "Hiçbir belirti yoktu. 8 yaşında bir çocukta böyle bir şey nasıl olur diye düşündük." ifadelerini kullandı.