Kontrol için hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı! Doktoru: Nadiren gördüğümüz bir olay

İzmir'de, katılacağı tenis turnuvası öncesi 75 yaşındaki milli tenisçi, rutin sağlık kontrolüne girdi. Doktorun yönlendirmesiyle yaptırdığı tetkikler sonucunda her iki akciğeri arasında yaklaşık 12 santimetrelik dev kitle lezyonu olduğunu öğrendi. Acil müdahalesi yapılan sporcu, nadir olarak gerçekleştirilen kapalı operasyonla sağlığına kavuştu.

İzmir'de yaşayan milli tenisçi Abdullah Hasan Sarıoğlu (75), Antalya'da katılacağı tenis turnuvası öncesinde rutin kontrol için hastaneye başvurdu. Sarıoğlu’nun göğsünde kitle tespit edildi.

12 SANTİMLİK DEV KİTLE TESPİT EDİLDİ

Sarıoğlu, kardiyoloji bölümünde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından, doktorun şüphesi üzerine ileri tedavi için göğüs hastalıkları bölümüne sevk edildi. Orada yapılan incelemelerden sonra hastanın iki akciğeri arasında, 12 santimetre boyunda ve 8 santimetre eninde dev kitle lezyonu teşhisi konuldu. Dev kitle, Göğüs Cerrahisi bölümünden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş tarafından nadir olarak yapılan kapalı operasyonla başarılı şekilde çıkartıldı.

“TEK DELİKTEN KAPALI AKCİĞER AMELİYATINI YAPTIK”

Yapılan operasyona ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “Hastamızda göğüs ağrısı ve kontroller için gittiği kardiyoloji tarafından yapılan tetkikleri sonucunda, ön mediastende dev boyutlara ulaşmış kistik kitle lezyonu tespit edildi. Mediasten dediğimiz bölge, her iki akciğerin arasında kalan, hayati organların olduğu ve ciddi komplikasyonlara neden olan bir alandır. Hastamızla ameliyat planımızı yaptık. Bir takım ameliyat seçenekleri vardı. Fakat biz tamamen endoskopik, tek delikten ve vats denilen kapalı akciğer ameliyatlarını yaptık” diye konuştu.

2 GÜNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Lezyonun dev boyutlara ulaştığını aktaran Prof. Dr. Ulutaş, şunları kaydetti:

“Lezyonumuz yaklaşık 12x8x4 santimetre büyüklüğünde. Dolayısıyla bunu tek taraftan çıkarmak sıkıntı olabilirdi. Daha önce biz bu tarz durumları, halk arasında ‘iman tahtası' dediğimiz sternum kemiğini keserek yapıyorduk. Ancak son yıllarda göğüs cerrahisinde gelişen endoskopik kapalı yöntem tercihleri geliştikten sonra bunu artık etkin bir şekilde yapıyoruz. Biz de operasyonu tek delikten yapmanın mutluluğu ve başarısı içerisindeyiz. Hastamız milli tenisçi ve spor hayatına devam etmek istiyor. Bu kapalı ameliyat bu yüzden çok önem arz ediyor. Çünkü hasta 2 gün hastanede kaldı ve hemen sosyal yaşamına döndü.”

Hastanın kontrollerinde de bir sıkıntının olmadığına değinen Ulutaş, çıkarılan lezyonun tamamen temizlenmiş bir vaziyette olduğunu ve yaklaşık 3 santimetrelik sağdan tek bir kesiyle işlemin tamamlandığını ifade etti.

“AÇIK AMELİYAT HASTANIN TENİS HAYATINI SONLANDIRABİLİRDİ”

Açık ameliyatın hastanın spor hayatı için risk oluşturduğunu belirten Ulutaş, “Açık ameliyat yapılsaydı hastanın tenis hayatı sona erebilirdi ve spor hayatı tamamen bitebilirdi. Bu operasyon aynı zamanda hastanın ağrısını azaltıyor. Milli tenisçi 1 ay içinde sporuna, tenis antrenmanlarına ve maçlarına başlayabilir. Türkiye'de bu tür ameliyatlar nadir olarak yapılıyor. Biz de bunu gerçekleştirdik ve başarılı oldu. Hastamız da gayet mutlu” cümlelerini aktardı.

“ÇOK NADİR GÖRDÜĞÜMÜZ BİR OLAY”

Bu tür lezyonların büyük boyutlara ulaşarak kanser riskini ortaya çıkarabildiğine işaret eden Ulutaş, “Komplikasyon dediğimiz büyük ana toplardamarımız, kalp, ana damarlarımız var. Vücudu besleyen damarların bulunduğu bir alandır. Bu nedenle bunun oluşturduğu etkiler hastada hayati tehlike oluşturabilirdi. Bu boyutlara ulaşması gerçekten çok nadir gördüğümüz bir olay” açıklamalarında bulundu.

HASTALIĞINI TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Turnuva öncesinde rutin kontroller için hastaneye başvurduğunu anlatan Abdullah Hasan Sarıoğlu, şunları söyledi:

“Doktorum gerekli tetkikleri yaptıktan sonra bana ‘ben burada önemli bir şey görüyorum, bunu uzmanlık alanına göster' diye belirtti. Göğüs hastalıkları bölümüne gittim ve orada önemli bir şey olduğu tespit edildi.”

“DOKTORUM ONAY VERİRSE TENİS OYNAMAYA HAZIRIM”

Operasyon öncesinde çok büyük bir korkusunun olduğunu söyleyen Sarıoğlu, “Keserek ameliyat yapılırsa bu durum beni, uzun süre hem spor hayatımdan hem sosyal yaşantımdan engelleyebilirdi. O yüzden biraz strese girdim ama güvenmiştim. Çok şükür doktorum tek taraflı operasyonla bu işi halletti. Ben de bir gün yoğun bakımda kaldım. Ertesi gün de toparlayarak çıktım. Doktorum onay verirse şu anda tenis oynamaya hazırım. Gayet iyi hissediyorum” diye aktardı.

Sözlerini sürdüren Sarıoğlu, sağlığına kavuştuktan sonra da ilk maçını Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ile yapmak istediğini belirtti.