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Mide asidinin geri kaçışı önleniyor Radyofrekans ışınları ile ameliyatsız reflü tedavisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mide asidinin geri kaçışı önleniyor Radyofrekans ışınları ile ameliyatsız reflü tedavisi

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reflünün halk arasında mide içeriğinin yukarıya, yemek borusuna doğru geri kaçması olarak bilindiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Benan Kasapoğlu, hastalığın başka belirtilerle de ortaya çıktığını söyleyerek “Ağrılı yutma ve yutma güçlüğü, besinlerin ağza gelmesi, boğazda takılma hissi, yemek borusunda yanma, kronikleşmiş öksürük, ses kısıklığı, hırıltılı solunum, bulantı ve kusma da reflü işaretidir” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Reflünün halk arasında mide içeriğinin yukarıya, yemek borusuna doğru geri kaçması olarak bilindiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Benan Kasapoğlu, hastalığın başka belirtilerle de ortaya çıktığını söyleyerek “Ağrılı yutma ve yutma güçlüğü, besinlerin ağza gelmesi, boğazda takılma hissi, yemek borusunda yanma, kronikleşmiş öksürük, ses kısıklığı, hırıltılı solunum, bulantı ve kusma da reflü işaretidir” dedi.

REFLÜNÜN TEDAVİSİNDE SON GELİŞME: STRETTA

Prof. Dr. Kasapoğlu, reflünün tedavisindeki en son gelişmelerden birinin Stretta adı verilen ve son dönemde oldukça popüler hâle gelen radyofrekans ablasyon olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kasapoğlu, bu yöntemde ağızdan girilen bir kateter yardımıyla bölgede radyofrekans dalgaları kullanılarak sıkılaşma sağlandığını belirterek “Bu şekilde mide asidinin geriye kaçışı engellenir. Daha çok mide kapakçığı açıklığı 3 cm’in altında olan genç hastalara uygulanabilmektedir. Ortalama yarım saat süren bu ameliyatsız yöntem sayesinde hasta aynı gün taburcu olabilir” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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