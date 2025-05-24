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Nadir hastalığa yerli ve millî molekül! Ailevi Akdeniz ateşi ilacı faz II’de

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nadir hastalığa yerli ve millî molekül! Ailevi Akdeniz ateşi ilacı faz II’de
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) tedavisine yeni bir seçenek sunan ilaçta Faz II aşamasından olumlu sonuçlar elde edildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Özellikle onkoloji ve nadir hastalıklar alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken yerli sağlık firması Inpharmus tarafından geliştirilen ve ailevi Akdeniz ateşi (FMF) tedavisine yeni bir seçenek sunan ilaçta Faz II aşamasından olumlu sonuçlar elde edildi.

Önceki adıyla TRPharm, yeni adıyla Inpharmus CEO’su İsmet İnce “Türkiye’de ilk defa bir biyolojik ürünün Faz I klinik çalışması başarıyla tamamlanmış, ilacın güvenli profili onaylanmıştır. Ardından yürütülen Faz II çalışmasında ise FMF gibi özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada sık görülen bir hastalık için dozlama ve etkinlik açısından umut verici ilk sonuçlar elde edilmiştir. Bu başarılı ilerlemenin ardından çalışma, uzatılmış (extension) fazına geçmiştir. Elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda, ürünün bölgesel ruhsatlandırma süreçleri de eş zamanlı olarak hızla devam etmektedir. Ruhsat alındığı takdirde ilaç MERAT ülkelerinde (Middle East, Russia, Africa, Türkiye) tedaviye katılabilecek” dedi.  

Sağlık sektörünün bir dönüşüm yaşadığını aktaran İnce “Yapay zeka ile ilaç geliştirme süreçleri 15 yıl ve milyonlarca dolar gibi maliyet ve süre dezavantajlarından kurtuluyor. Yapay zekâ sayesinde hem süre kısalıyor hem maliyet düşüyor. Böylece yeni ilaç geliştirme imkanları artıyor. Yakın gelecekte gen ve kişiselleştirilmiş tedavilerden daha fazla söz edilecek ve biz Inpharmus olarak bu dönüşümde en ön safta yer almak istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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