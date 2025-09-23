Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden ‘sarımsak’ çıktı

Osmaniye'de evinde yemek yerken nefes borusuna sarımsak kaçan 70 yaşındaki A.S., yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan görüntülemede sarımsağın sol akciğere kadar indiği tespit edildi.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDU

Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Hüsamettin Sazlıdere tarafından gerçekleştirilen operasyonla sarımsak çıkarıldı. Nefes almakta güçlük çeken hasta, başarılı müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

AKCİĞERİNDE ‘SARIMSAK’ BULUNDU

Hastanın genel anesteziye gerek duyulmadan normalde böbrek taşlarının çıkarılmasında kullanılan üreter kateteri basketi ile yabancı cismin akciğerden çıkarıldığını söyleyen Dr. Hüsamettin Sazlıdere, "Hastanemize nefes darlığı ve morarma şikayetiyle başvuran hastanın tomografisinde sol alt lobda tıkanıklık görüldü. Fleksibl bronkoskopi ile yapılan incelemede sol ana bronş distalinde yabancı cisim saptandı. Bu cisim üreter kateteri basketiyle başarılı şekilde çıkartıldı. Hastamız sağlığına kavuştu" dedi.