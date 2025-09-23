Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden ‘sarımsak’ çıktı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden ‘sarımsak’ çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hastalık, Nefes Darlığı, Akciğer, Sarımsak, Göz, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yemek yerken nefesi tıkanan 70 yaşındaki adamın akciğerine kaçan 1,5 santimetrelik sarımsak, nadir bir yöntem kullanılarak operasyonla çıkarıldı. Hasta, genel anesteziye gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

Osmaniye'de evinde yemek yerken nefes borusuna sarımsak kaçan 70 yaşındaki A.S., yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan görüntülemede sarımsağın sol akciğere kadar indiği tespit edildi.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden ‘sarımsak’ çıktı - 1. Resim

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORDU

Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Hüsamettin Sazlıdere tarafından gerçekleştirilen operasyonla sarımsak çıkarıldı. Nefes almakta güçlük çeken hasta, başarılı müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden ‘sarımsak’ çıktı - 2. Resim

AKCİĞERİNDE ‘SARIMSAK’ BULUNDU

Hastanın genel anesteziye gerek duyulmadan normalde böbrek taşlarının çıkarılmasında kullanılan üreter kateteri basketi ile yabancı cismin akciğerden çıkarıldığını söyleyen Dr. Hüsamettin Sazlıdere, "Hastanemize nefes darlığı ve morarma şikayetiyle başvuran hastanın tomografisinde sol alt lobda tıkanıklık görüldü. Fleksibl bronkoskopi ile yapılan incelemede sol ana bronş distalinde yabancı cisim saptandı. Bu cisim üreter kateteri basketiyle başarılı şekilde çıkartıldı. Hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden ‘sarımsak’ çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiliz basını 'Doğu Akdeniz’de tarihi dönüm' dedi! Türkiye ve Mısır 13 yıl sonra aynı saftaBM'den tüm ülkelere Gazze çağrısı: İlkelerimiz kuşatma altında, dünya çöküşe gidiyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerli üretim başladı! Hayati ilacın hammaddesi artık Türkiye'de - SağlıkHayati ilacın hammaddesi artık Türkiye'deÖksürükten uyuyamıyordu… 'Astımsın' hatta 'kansersin' dediler, sebebi çok başka çıktı - SağlıkKanser sandılar, ‘kabak çekirdeği’ çıktıVakum yöntemiyle felç tedavisi! Kasıktan ameliyatsız müdahale ediliyor - SağlıkÇığır açan yöntem felç hastalarına umut oldu"Tüketirken tükenmeyin!" Tatlı zehir kalp krizi sebebi - Sağlık"Tüketirken tükenmeyin!" Tatlı zehir kalp krizi sebebiUnutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyor - SağlıkUnutmamak için yeşil çay için! Beyin iltihaplanmasını önlüyorEşyaları sık sık kaybediyor musunuz? Dikkat! Alzaymır olabilirsiniz - SağlıkEşyaları sık sık kaybediyor musunuz? Dikkat! Alzaymır olabilirsiniz
Sonraki Haber Yükleniyor...